Domenica 26 aprile 2026, in concomitanza con le celebrazioni del 25 aprile, una carovana di biciclette attraverserà la provincia di Lecco con l’obiettivo di unire simbolicamente i Comuni che hanno aderito alla campagna promossa da EMERGENCY a sostegno dell’articolo 11 della Costituzione italiana, che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli.

“Questa Bici R1PUD1A la Guerra”: Lecco pedala per la Pace

In un contesto internazionale segnato dall’aumento dei conflitti e da una crescente spinta al riarmo, il territorio lecchese sceglie di lanciare un messaggio opposto: quello della pace, del dialogo e della solidarietà tra i popoli. Da questa volontà nasce la pedalata “Questa Bici R1PUD1A la Guerra”, un’iniziativa collettiva e civile promossa da ANPI Lecco insieme a EMERGENCY (gruppi di Lecco e Merate), FIAB Lecco Ciclabile e con l’adesione di Legambiente Lecco.

L’iniziativa non vuole essere soltanto un evento sportivo, ma un’azione civile diffusa, capace di collegare idealmente i numerosi Comuni della provincia che hanno aderito alla campagna R1PUD1A di EMERGENCY. L’obiettivo è ribadire il valore dell’articolo 11 della Costituzione e riaffermare il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

La carovana partirà alle ore 8:00 da Bulciago e attraverserà diversi centri del territorio lecchese: La Valletta, Merate, Robbiate, Paderno d’Adda e Verderio, fino a raggiungere Osnago, dove il gruppo si arricchirà di nuovi partecipanti. Il percorso proseguirà poi verso Lomagna, Casatenovo, Missaglia e Barzanò, fino a Dolzago, dove è prevista una sosta significativa con un momento di riflessione accompagnato da musica e interventi.

Nel pomeriggio la pedalata riprenderà attraversando Oggiono, Annone Brianza e Galbiate, lungo la sponda del lago, per poi concludersi a Lecco, in Piazza Diaz, dove è previsto l’arrivo finale della carovana.

«Sarà un’azione collettiva per dire che la pace si può costruire insieme, anche con fatica e anche in salita» spiegano gli organizzatori. «Ogni chilometro percorso rappresenta un gesto concreto per ribadire l’impegno verso un mondo senza guerra e senza vittime civili, da lasciare alle nuove generazioni».

La partecipazione è aperta a tutti: ciclisti sportivi, amatori e famiglie. La quota di iscrizione è fissata a 12 euro, di cui 3 euro destinati alla copertura assicurativa e 9 euro devoluti a EMERGENCY per sostenere i suoi progetti umanitari. A ogni partecipante sarà consegnato il “Sacco Pedalata”, contenente materiali simbolici legati al rifiuto della guerra.

Anche se il percorso non potrà attraversare fisicamente tutti i Comuni aderenti, come Garlate, Carenno, Erve e Monte Marenzo, la pedalata rappresenterà idealmente l’intera rete territoriale che ha scelto di aderire all’iniziativa, unendo simbolicamente tutta la provincia sotto un unico messaggio di pace.

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