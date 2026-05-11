“Prendiamo atto della risposta della Prefettura di Lecco in merito alle nostre richieste sul ponticello di Sala, lungo Corso Europa a Calolziocorte, in relazione alla chiusura del ponte di Brivio e alla conseguente riorganizzazione dei percorsi alternativi”.

Con queste parole il gruppo consiliare Cambia Calolzio interviene sul tema della viabilità dopo la chiusura del ponte di Brivio, soffermandosi in particolare sulle condizioni del ponticello di Sala.

Ponticello di Sala regge? Chieste valutazioni tecniche

“La Prefettura conferma che la questione è stata richiamata nella riunione tenutasi lo scorso 8 aprile, dedicata proprio alla chiusura del ponte di Brivio e alla necessità di individuare percorsi alternativi. È un fatto importante. Significa che il tema della sicurezza del ponticello di Sala non era una polemica strumentale, ma una criticità reale, oggi entrata ufficialmente nel confronto istituzionale”, sottolinea il gruppo.

Nella nota viene inoltre evidenziato come la Prefettura abbia trasmesso ad ANAS e alla Provincia di Lecco una richiesta di valutazioni tecniche, tenendo conto anche delle segnalazioni avanzate dal sindaco di Calolziocorte.

“Ora servono risposte tecniche chiare, formali e tempestive. Non basta prendere atto del problema. Occorre capire se il ponticello di Sala, già oggetto di valutazioni tecniche e limitazioni al traffico pesante, sia effettivamente in grado di sostenere l’aumento dei flussi veicolari derivante dalla chiusura del ponte di Brivio”, prosegue Cambia Calolzio.

Il gruppo pone poi l’accento anche sul piano politico e istituzionale: “La Prefettura precisa che le ulteriori interlocuzioni istituzionali riguardanti il territorio comunale avverranno unicamente con il Sindaco di Calolziocorte, nella sua qualità di Capo dell’Amministrazione e Ufficiale di Governo. Questo significa che da oggi la responsabilità politica di presidiare la vicenda è ancora più chiara”.

Da qui l’invito rivolto all’amministrazione comunale: “Spetta al Sindaco pretendere risposte tecniche, garanzie sulla sicurezza del manufatto e misure concrete per tutelare la tenuta dell’asse viabilistico Lecco–Bergamo”.

Infine, la presa di posizione conclusiva del gruppo: “Come Cambia Calolzio continueremo a vigilare. La sicurezza delle infrastrutture non può essere affrontata con superficialità, soprattutto quando si parla di un asse strategico per cittadini, lavoratori, imprese e mezzi di soccorso. La chiusura del ponte di Brivio non può scaricare nuovi problemi su un’infrastruttura già fragile”.