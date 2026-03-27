8.697,47 euro per il progetto “Rinnovamento dotazioni e impianti Polizia provinciale Lecco – anno 2026” del valore complessivo di 17.394,94 euro. La Polizia provinciale di Lecco svolge le sue diverse funzioni in un territorio molto articolato nelle sue caratteristiche orografiche e antropiche comprendente specchi lacustri, montagne, pianure, tutte zone più o meno urbanizzate. La Provincia di Lecco ha ottenuto da Regione Lombardia un finanziamento diper il progetto “Rinnovamento dotazioni e impianti Polizia provinciale Lecco – anno 2026” del valore complessivo di 17.394,94 euro. La Polizia provinciale di Lecco svolge le sue diverse funzioni in un territorio molto articolato nelle sue caratteristiche orografiche e antropiche comprendente specchi lacustri, montagne, pianure, tutte zone più o meno urbanizzate.

Polizia provinciale di Lecco: nuovo finanziamento regionale per dotazioni hi-tech

Ciò comporta l’esigenza di dotare il personale delle strumentazioni necessarie il più possibile moderne e funzionali per la tutela dell’operatore e della collettività.

Inoltre, lo spostamento degli uffici dalla sede di corso Matteotti alla sede di piazza Stazione, avvenuto lo scorso gennaio, ha comportato la necessità di intervenire sui locali esistenti per conformarli alle specifiche necessità del Corpo di Polizia.

Anche per il 2026, dunque, la Provincia di Lecco ha partecipato al Bando di Regione Lombardia per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni, in forma singola o associata, per tutte le funzioni di polizia locale, finalizzato all’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, al rinnovo e all’incremento del parco veicoli destinati alla polizia locale.

Il finanziamento regionale servirà per dotare la Polizia provinciale di:

12 tablet operativi per lo svolgimento performante delle attività di servizio degli operatori al di fuori del Comando

1 impianto di allarme destinato al controllo della nuova sede del Comando con sistema di sorveglianza e configurazione personalizzata

porta blindata per il locale armeria della nuova sede

“L’attività della Polizia provinciale rappresenta un presidio fondamentale per il nostro territorio, che per conformazione, estensione e caratteristiche richiede attenzione costante, presenza e strumenti adeguati – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale Simone Brigatti – In questi anni abbiamo lavorato per rafforzare progressivamente il Corpo di Polizia, sia sul piano del personale sia sotto il profilo delle dotazioni e dei mezzi, nella consapevolezza del valore del servizio svolto quotidianamente. Il trasferimento nella sede di piazza Stazione va in questa direzione: da un lato consente di disporre di spazi più ampi e più adeguati alle necessità operative della Polizia provinciale, dall’altro rafforza la presenza istituzionale in un punto strategico della città”.