Dalla Ss 36 alla Briantea, passando per il raccordo Lecco-Valsassina e la strada di Esino. Anas e Provincia di Lecco introducono le disposizioni per affrontare la stagione fredda

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Con l’arrivo della stagione fredda torna l’obbligo di viaggiare attrezzati per affrontare neve e ghiaccio. Dal 15 novembre 2026 scatta anche sulle strade della provincia di Lecco la disposizione che impone agli automobilisti di avere a bordo le catene da neve oppure montare pneumatici invernali. Le prescrizioni riguardano sia le arterie statali gestite da Anas, sia la rete viaria di competenza della Provincia di Lecco, con due diverse scadenze: il 30 aprile 2027 per le prime e il 15 aprile 2027 per le provinciali.

Pneumatici invernali o catene a bordo: dal 15 novembre obbligo sulle strade lecchesi

Per quanto riguarda Anas, l’obbligo interessa alcune delle principali direttrici del territorio lecchese. A partire dalla Ss 36 del Lago di Como e dello Spluga, lungo il tratto compreso tra il chilometro 5,630 e il chilometro 119,400. Coinvolto anche il raccordo Lecco-Valsassina (Ss 36 Racc), dal chilometro 0 al chilometro 9,015, oltre alla Ss 342 Briantea, tra il chilometro 10 e il chilometro 53,060, e alla Ss 753 di Esino, dal chilometro 0 al chilometro 28,800.

Si tratta di collegamenti importanti per la mobilità provinciale, frequentati quotidianamente da automobilisti e pendolari e che, soprattutto nei mesi invernali, possono essere interessati da condizioni di circolazione difficili.

L’applicazione dell’obbligo da parte di Anas è stata definita tenendo conto delle caratteristiche dei diversi tracciati, della conformazione geologica e altimetrica del territorio e del conseguente livello di rischio per la circolazione in presenza di condizioni meteorologiche invernali.

Accanto alle disposizioni per la rete statale c’è il provvedimento della Provincia di Lecco, che riguarda tutte le strade provinciali. Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 tutti i veicoli a motore in transito dovranno essere equipaggiati con pneumatici invernali oppure avere a bordo catene da neve idonee alla marcia su neve e ghiaccio. La misura, prevista dall’ordinanza 30/2015, è stata adottata con l’obiettivo di uniformare il periodo di validità dell’obbligo a quello delle Province confinanti e di Anas per le strade statali, garantendo maggiore continuità e sicurezza nella circolazione.

Attenzione anche alle modalità di utilizzo delle dotazioni: le catene devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo e, quando vengono montate, devono essere installate almeno sulle ruote degli assi motori. L’obiettivo è evitare che mezzi non adeguatamente equipaggiati possano trovarsi in difficoltà e provocare blocchi alla circolazione, ostacolando anche le operazioni di sgombero della neve e il passaggio dei mezzi di soccorso.

Per quanto riguarda ciclomotori a due ruote e motocicli, è prevista l’esenzione dall’obbligo di dotazioni invernali, ma la circolazione è consentita esclusivamente in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata e di precipitazioni nevose in corso.

Le prescrizioni, sia sulla rete Anas sia su quella provinciale, possono inoltre essere applicate anche al di fuori dei periodi indicati quando si verificano nevicate o condizioni che determinano la formazione di ghiaccio sulla sede stradale.

L’obbligo è segnalato attraverso apposita cartellonistica verticale. Agli automobilisti è quindi richiesto di controllare per tempo le dotazioni dei propri mezzi, così da affrontare i mesi invernali senza rischiare di compromettere la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.