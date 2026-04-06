È ufficialmente nata Natlink, un’associazione di promozione sociale nata con l’obiettivo di raccontare, vivere e valorizzare il territorio lecchese, promuovendo l’outdoor sostenibile e la cultura locale.

All’interno di Natlink operano un gruppo di Guide Ambientali Escursionistiche, formate con A.I.G.A.E., composte da naturalisti, geologi, umanisti e professionisti accomunati da una passione profonda per le montagne e i borghi della zona. Le guide accompagnano persone, gruppi e scuole alla scoperta della natura, della cultura e delle tradizioni locali, promuovendo un approccio rispettoso all’ambiente.

Come primo progetto, Natlink ha presentato un’iniziativa dedicata alla ciclovia della Valsassina, vincendo il bando per la manutenzione e promozione dei sentieri pedonali e delle piste ciclabili promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese insieme ai Comuni soci di Lario Reti Holding.

Nasce Natlink: l’associazione che valorizza il territorio lecchese tra natura e cultura

Il progetto prevede un percorso a tappe con sette siti di particolare interesse culturale, storico e naturalistico. Lungo la ciclovia sono in fase di installazione pannelli informativi corredati da contenuti digitali accessibili tramite QR code, collegati al portale web dedicato ciclovia.valsassinacultura.it. La piattaforma consente di esplorare il tracciato e approfondire i luoghi con videoguide e contenuti sulla storia, arte e natura della Valsassina.

A corredo del progetto, Natlink ha organizzato un ciclo di escursioni gratuite, aperte a famiglie, turisti e appassionati di natura, guidate da professionisti qualificati. Sarà un’occasione unica per vivere la Valsassina raccontandone l’identità in modo originale. I posti sono limitati; per iscriversi è possibile cercare online “EventBrite Natlink” o inviare una mail a natlink.gae@gmail.com.

Programma delle escursioni

26 aprile – ore 8:30: Miniere di Cortabbio ; ore 15: Torre storica di Primaluna .

– ore 8:30: Miniere di ; ore 15: Torre storica di . 10 maggio – ore 10: Percorso poetico di Antonia Pozzi ( Pasturo ); ore 14: Museo la Fornace ( Barzio ).

– ore 10: Percorso poetico di ( ); ore 14: Museo la ( ). 14 giugno – ore 9:30: Valle dei Mulini (Cortenova); ore 15: Borghi affrescati (Taceno e Parlasco).

Con Natlink, la Valsassina si scopre passo dopo passo, tra storia, arte e natura, offrendo esperienze autentiche per chi desidera conoscere il Lecchese in modo nuovo.