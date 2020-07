MTB: Poker di biker lecchesi allo stage di Livigno

LECCO: Sono quattro i i biker lecchesi convocati dal ct Mirko Celestino, al raduno nazionale che si terrà a Livigno dal 27 luglio al 3 agosto

Importante ritrovo nella suggestiva località turistica

Dopo le esperienze agonistiche in terra svizzera, sede della prova della Swiss Cup, ed in quel di Riolo Terme (località romagnola sede della manifestazione Warm Up) i biker della nazionale azzurra saranno impegnati dal 27 luglio al 3 agosto a Livigno, per un raduno molto importante in vista dei prossimi impegni nazionali (a fine agosto si dovrebbe correre in Val Casies i campionati italiani cross country) ed internazionali

Nella lista dei quindici biker convocati anche quattro lecchesi

Sono quattro i “piloti” lecchesi convocati dal ct Mirko Celestino. Nella lista figurano i tre atleti del sodalizio di Monticello Brianza del Ktm Protek Dama Alessio Agostinelli, Emanuele Andreas Vittone e l’airunese Juri Zanotti, ed anche il giovane biker di Imbersago, Andrea Colombo, portacolori del team Santa Cruz Pro Team