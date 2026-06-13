La Monza Resegone si prepara a tornare protagonista con la sua 64ª edizione, in programma sabato 20 giugno 2026. Una notte di sport e condivisione, dalla Brianza a Erve, che rinnova una tradizione ultracentenaria iniziata nel 1924 e ancora oggi capace di richiamare atleti da tutta la Lombardia e non solo.

Monza Resegone, torna la notte dei runner: oltre 160 squadre al via della 64ª edizione

Saranno oltre 160 le squadre al via, per un totale di più di 500 partecipanti, suddivisi tra le due modalità di gara: 135 squadre nella formula Classic, che rappresenta lo spirito originario della competizione, e 33 squadre Relay, la staffetta introdotta negli ultimi anni per ampliare la partecipazione e rendere l’esperienza accessibile a un numero sempre maggiore di runner.

Organizzata dalla Società Alpinisti Monzesi insieme a Forti e Liberi Monza 1878 ASD e alla FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera, la gara mantiene una formula unica: una corsa in montagna da 42 chilometri che si disputa a squadre di tre atleti, con partenza dall’Arengario di Monza e arrivo alla Capanna Alpinisti Monzesi sul Resegone.

Fondamentale anche la rete di collaborazione con diverse realtà sportive del territorio, tra cui GS Avis Seregno, Gruppo Podistico Villasantese e Runners Desio, che contribuiscono alla riuscita dell’evento e al presidio organizzativo lungo tutto il percorso.

L’edizione 2026 gode inoltre del patrocinio di Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Lecco, Comune di Monza e numerosi altri enti locali e fondazioni, a conferma del valore sportivo e sociale della manifestazione.

«La Monza Resegone è molto più di una gara: è un rito collettivo fatto di amicizia, fatica e spirito di squadra» ha sottolineato il presidente della Società Alpinisti Monzesi, Enrico Dell’Orto. «Ogni anno si rinnova la stessa magia: qualcuno debutta, qualcuno torna, ma tutti condividono un’esperienza che trasforma la fatica in emozione»..

Sabato 20 giugno 2026 il via alla gara seguirà questa scaletta: alle 18 il ritrovo degli atleti Relay all’Arengario di Monza, alle 19 il secondo frazionista a Osnago, alle 20 il terzo frazionista a Olginate. La partenza della Classic è fissata alle 20.30, seguita alle 21 dalla Relay.

Le classifiche ufficiali saranno pubblicate da FIDAL il 23 giugno, mentre le premiazioni si terranno il 25 giugno alle 21 presso il Polo Sportivo Rosmini di Monza, chiudendo ufficialmente la 64ª edizione della Monza Resegone.