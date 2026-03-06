Masterchef: vince il lecchese Matteo Canzi

Matteo Canzi ha vinto la finale di Masterchef. Il giovane studente di Economia di Olgiate Molgora ha trionfato nell’ultimissimo atto di giovedì 5 marzo 2026, proponendo un menù di altissimo livello che ha conquistato il giudizio dei tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Da Olgiate Molgora alla vittoria a Masterchef

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

Durante la puntata finale di uno dei programmi più seguiti di Sky e Now, il giovane aspirante chef di Olgiate ha subito sbaragliato la concorrenza degli altri tre concorrenti realizzando una perfetta replica del tristellato Norbert Niederkofler a base di pesce gatto, qualificandosi per lo scontro finale, raggiunto poi dall’avversaria Carlotta.

Nella finalissima, un testa a testa a due tra due dei concorrenti nettamente più talentuosi del programma, chef Teo ha cucinato il suo menu sotto gli occhi dei familiari, che a Olgiate sono conosciutissimi: papà Marco (consulente finanziario ed ex assessore a Olgiate Molgora, attualmente ricopre l’incarico di vicepresidente del CdA di Acinque), mamma Francesca, l’amico Simone e la fidanzata Elena.

Simpatico il siparietto con la ragazza: una canzone di Gigi D’Alessio intonata a cappella, stroncata scherzando da papà Marco. “So che mi farò dei nemici, ma non si può sentire…” ha commentato, inscenando un siparietto divertente con chef Antonino Cannavacciolo, icona della napoletanità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

Sempre il papà ha però rivolto parole dolcissime nei confronti di quel figlio per il quale aveva ipotizzato un altro tipo di percorso, probabilmente simile al suo, ma che l’ha visto ricredersi dopo le performance di Teo davanti alle telecamere: “La cucina è veramente il suo, sono orgogliosissimo di lui”.

Prima dell’imprevisto amuse bouche a base di fiori che non ha interpretato al meglio, come antipasto il giovane cuoco olgiatese ha proposto un interessante chawanmushi (un budino giapponese) vegetariano; come primo un risotto affumicato alla zucca con pesce gatto e porcini; come secondo un piatto a base di piccione in diverse lavorazioni (assaggiato oltre ai tre giudici anche dallo chef tristellato Giancarlo Berbellini); come dessert un semifreddo al mascarpone con ciliegie e salsa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia)

Il giudizio finale dei tre chef-giudici ha incoronato il 23enne di Olgiate, che ha esultato con un liberatorio “Sì! C…o!”, ricevendo poi l’abbraccio dei suoi cari e degli altri concorrenti di Masterchef, oltre che l’incoronazione di Bruno Barbieri: “Questo mestiere ti appartiene, fidati…”.

Un paese intero ha fatto il tifo per Matteo Canzi

Matteo Canzi, studente olgiatese di 23 anni, sin dal principio si è dimostrato uno dei concorrenti più temuti dagli aspiranti cuochi dell’edizione 2026 di Masterchef. E pur incappando in qualche piccolo inciampo, rischiando l’eliminazione in un paio di circostanze, non ha tradito le attese raggiungendo la finale con i “galloni” del favorito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia)

Nei giorni prima della finale anche l’Amministrazione comunale di Olgiate gli aveva rivolto un incoraggiamento tramite i canali social del Comune: moltissimi i messaggi d’affetto scritti dai suoi compaesani.