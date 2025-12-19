Ha impressionato i giudici di Masterchef, conquistando tre “sì” e il prezioso grembiule bianco, simbolo dell’accesso ufficiale al programma.

Questa sera molti spettatori avranno sicuramente notato in TV, durante uno dei programmi più seguiti di Sky, il giovane Matteo Canzi, studente di Olgiate Molgora.

Masterchef: grembiule bianco per il lecchese Matteo Canzi

Il giovane olgiatese ha iniziato la sua prova con una piccola tirata d’orecchi dalla chef Chiara Pavan per gli scarti eccessivi nella preparazione del topinambur, per poi dare il meglio di sé davanti ai giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, presentando gustosi bocconcini di petto d’anatra accompagnati da puntarelle croccanti.

Il secondo piatto è stato impiattato in maniera impeccabile, nonostante qualche piccolo intoppo tecnico con il sifone, che Matteo ha saputo risolvere con abilità.

Dopo aver assaggiato le sue creazioni, i tre giudici non hanno avuto dubbi e gli hanno consegnato il grembiule bianco, che gli garantisce un posto nella masterclass di questa nuova edizione del celebre programma di cucina.