La circolazione ferroviaria tra Lecco e Colico subirà una sospensione nel prossimo fine settimana, da venerdì 14 a domenica 16 novembre 2025, a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Lecco-Sondrio-Tirano, stop ai treni nel weekend per lavori di potenziamento infrastrutturale

Gli interventi, necessari per preparare la rete in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, interesseranno principalmente i treni regionali. Durante il periodo di sospensione, saranno attivi servizi alternativi e modifiche ai percorsi dei treni, per garantire la continuità del trasporto.

I dettagli sulle variazioni di orario e sui treni sostitutivi saranno disponibili presso le stazioni, sul sito ufficiale Trenord e sull’App Trenord. RFI invita i viaggiatori a consultare attentamente le informazioni prima di mettersi in viaggio, per evitare disagi e programmare eventuali soluzioni alternative.

L’interruzione rientra nel più ampio piano di ammodernamento della linea Lecco-Sondrio-Tirano, fondamentale per migliorare la sicurezza, l’efficienza e la capacità della rete ferroviaria in vista dell’evento sportivo internazionale.