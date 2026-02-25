Raccolti dal Servizio Pianificazione Territoriale i dati anagrafici comunali: residenti in lieve equilibrio demografico e informazioni strategiche per la pianificazione territoriale e l’adeguamento al PTCP.

Come ogni anno, il Servizio pianificazione territoriale della Provincia di Lecco ha provveduto alla raccolta dei principali dati demografici, comunicati dagli uffici anagrafe di tutti i Comuni, per l’aggiornamento della banca dati relativa alla popolazione residente al 31 dicembre 2025. Un lavoro di monitoraggio costante che consente di disporre di un quadro aggiornato e affidabile dell’andamento demografico provinciale.

Lecco 2025: stabilità demografica tra lago, città e montagna

Al 31 dicembre 2025 la Provincia di Lecco conta 334.794 residenti. Un dato che conferma la sostanziale stabilità demografica del territorio: negli ultimi cinque anni la popolazione si è infatti mantenuta pressoché costante, attestandosi sempre attorno ai 334.500 abitanti. Un equilibrio che evidenzia una tenuta complessiva del sistema territoriale, senza variazioni significative né in crescita né in contrazione.

Dal punto di vista della composizione per genere, la popolazione risulta equilibrata: 165.797 uomini e 168.997 donne, con una differenza di circa 3.200 unità a favore della componente femminile.

La distribuzione territoriale dei residenti evidenzia una forte differenziazione interna. Il comune più popoloso è il capoluogo, che concentra 47.712 abitanti, pari a circa il 14% della popolazione provinciale, confermandosi principale polo urbano, amministrativo e di servizi. Seguono per consistenza numerica i centri di Merate, con oltre 15 mila residenti, Calolziocorte, Casatenovo e Valmadrera, che rappresentano i principali punti di riferimento abitativi, soprattutto nella fascia di pianura e nella Brianza lecchese.

All’opposto, i comuni montani presentano valori demografici molto contenuti. Morterone, con 30 abitanti, registra uno dei dati più bassi a livello nazionale, mentre anche Parlasco, Sueglio e Valvarrone contano popolazioni ridotte. Questa marcata eterogeneità riflette la conformazione geografica del territorio provinciale, che si estende su 80.702 ettari e comprende aree lacustri, pianeggianti e montane, fino alla Valsassina.

I dati sull’andamento demografico rappresentano uno strumento fondamentale per i Comuni della provincia, impegnati nella revisione e nell’adeguamento dei propri strumenti urbanistici al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), a sua volta adeguato alla legge regionale 31 del 28 novembre 2014, “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”. Le informazioni sulla struttura e sulla dinamica della popolazione consentono infatti di monitorare i cambiamenti in atto, pianificare in modo più efficace i servizi e verificare la stima dei fabbisogni, sia di tipo residenziale sia per le altre funzioni urbane.

Nel complesso, il quadro demografico della Provincia di Lecco conferma una situazione di stabilità, con una popolazione equilibrata e ben distribuita tra poli urbani e aree montane, elementi fondamentali per una pianificazione territoriale coerente e sostenibile.