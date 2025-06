Treni e manutenzione programmata: variazioni ai convogli da e per Milano Centrale. Da domani, mercoledì 4 giugno e fino al 20 giugno 2025, per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Milano Centrale, alcuni treni subiranno variazioni come comunicato da Trenord.

Lavori in Milano Centrale: variazioni dei treni dal 4 al 20 giugno

Nello specifico:

Treni di Trenord

Giorni 4 e 5 giugno 2025: I treni RE 2811 Lecco – Milano Centrale è cancellato nella tratta Sesto San Giovanni – Milano Centrale; I treni RE 2814, 2815, 2818, 2831 e 2834 della relazione Milano – Lecco – Tirano sono cancellati e circolano con nuova numerazione tra Sesto San Giovanni e Tirano; I treni RE 2636, 2638, 2675, 2677 della relazione Milano Centrale – Brescia/Verona Porta Nuova sono cancellati nella tratta Milano Centrale – Milano Lambrate;

Giorno 7 giugno 2025: Il treno RE 2211 Milano Centrale – Bergamo è cancellato nella tratta Milano Centrale – Milano Lambrate e sostituito con bus 211A con le seguenti fermate: Milano Centrale (p.04:49), Milano Lambrate (a.05:03);

Notti 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 18/19, 19/20 e 20/21 giugno 2025: Il treno RE 2388 Voghera – Milano Centrale è cancellato nella tratta Milano Rogoredo – Milano Centrale e sostituito con bus 388A con le seguenti fermate: Milano Rogoredo (p.23:56), Milano Lambrate (p.00:21), Milano Centrale (a.00:35);

Giorni 11, 12, 13 e 14 giugno 2025: I treni RE 2154 e 2157 della relazione Milano Centrale – Bozzolo modificano numerazione e arrivano/partono da Milano Porta Garibaldi anziché Milano Centrale;

Treni di Trenitalia TPER

Giorni 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 giugno 2025: il treno RV 2486 Bologna Centrale – Milano Centrale è cancellato nella tratta Milano Lambrate – Milano Centrale;

il treno Bologna Centrale – Milano Centrale è cancellato nella tratta Milano Lambrate – Milano Centrale; Giorni 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 giugno 2025: il treno RV 2451 Milano Centrale – Bologna Centrale è cancellato nella tratta Milano Centrale – Milano Lambrate.

I bus di Trenord fermano nei piazzali antistanti le stazioni, eccetto a: MILANO CENTRALE Via Fabio Filzi ang. Piazza 4 novembre, MILANO LAMBRATE Piazza Monte Titano.

Gli orari dei bus possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici. Maggiori informazioni sul sito di RFI, sui canali digitali delle Imprese Ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.