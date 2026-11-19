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La crisi di Ops Media, il gruppo editoriale già Netweek che edita anche Giornale di Lecco e Gionale di Merate, approda in Regione Lombardia. La situazione delle testate giornalistiche lombarde è stata al centro di un’audizione che si è svolta questa mattina, alla presenza della proprietà, dei direttori responsabili dei giornali, del Comitato di redazione, del referente del quotidiano Il Cittadino di Monza e Brianza e della Direzione generale dell’assessorato allo Sviluppo economico.

La crisi di Ops Media arriva in Regione: «Il Lecchese non può perdere le sue testate storiche»

Al termine dell’incontro è intervenuto Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, che ha espresso preoccupazione per le prospettive del gruppo e per le ricadute che la crisi potrebbe avere su lavoratori e testate del territorio.

«Abbiamo ascoltato con grande preoccupazione la situazione che si è creata per le testate, i giornalisti, i collaboratori, i commerciali, gli amministrativi e tutti coloro che hanno contribuito in questi anni a rendere una realtà importante i media dell’ex gruppo Netweek, oggi Ops. Ciò che si prospetta non è auspicabile. Dobbiamo studiare assieme delle soluzioni, considerata anche la disponibilità della Direzione generale dell’assessorato allo Sviluppo economico», ha dichiarato Fragomeli.

Particolare attenzione è stata riservata al legame tra il gruppo editoriale e il territorio lecchese, dove sono presenti testate storiche che hanno accompagnato la crescita della realtà editoriale fin dalle sue origini.

«Il lecchese non può perdere testate storiche e che hanno costituito il nucleo del gruppo dalla sua nascita, ormai quasi 50 anni fa. L’informazione locale è un presidio del territorio. Ma per Ops c’è di più: rappresenta una vera e propria azienda con centinaia tra dipendenti e collaboratori. Per questo la crisi in cui versa non è diversa da quella di altre imprese lombarde ed è assolutamente necessario tutelare i posti di lavoro, che significano persone, professionisti, e famiglie», ha concluso il consigliere regionale.

L’obiettivo, dunque, è individuare possibili soluzioni per affrontare la crisi, salvaguardando non soltanto la continuità delle testate, ma anche l’occupazione e il patrimonio professionale costruito in quasi mezzo secolo di attività editoriale.