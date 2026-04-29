Si è svolta oggi, mercoledì 29 aprile 2026 l’Assemblea Generale della Filcams CGIL di Lecco, seconda categoria per numero di lavoratori attivi in provincia. L’assise ha deliberato un importante rafforzamento dei propri organismi dirigenti con l’elezione di Roberta Sinigaglia nella segreteria provinciale.

Roberta Sinigaglia, la cui esperienza sindacale inizia nel 1999 come delegata Fiom e prosegue dal 2011 come rappresentante Filcams presso Conad, affiancherà nel nuovo incarico il Segretario Generale Fabrizio Cavalli e il Segretario Organizzativo Rino Maisto.

Filcams CGIL Lecco: Roberta Sinigaglia eletta in segreteria

Al centro del dibattito, l’Assemblea ha analizzato il contributo della categoria all’aggiornamento del Programma Fondamentale della CGIL attraverso la piattaforma d’azione “Per l’umanità del lavoro”. La proposta della Filcams mira a riportare i lavoratori del terziario — spesso invisibili — al centro della dignità sociale, attraverso sei pilastri fondamentali:

Democrazia e rappresentanza, con l’estensione dei delegati anche nei settori più frammentati e l’introduzione del “delegato di sito”

Valore delle competenze, con il riconoscimento contrattuale di creatività, empatia e problem solving

Governo del tempo, con il contrasto al part-time involontario e la tutela di domeniche e festivi

Innovazione e algoritmi, con la contrattazione degli algoritmi e il diritto alla formazione permanente

Diritti universali, con la lotta ai contratti pirata e il rafforzamento della qualità del lavoro

Sviluppo sostenibile, con interventi sugli appalti e la gestione dell’overtourism

“La nostra sfida — ha dichiarato il Segretario Generale Fabrizio Cavalli — è tradurre queste ambizioni in azioni concrete per migliorare le condizioni di vita di chi opera nel commercio, nel turismo e nei servizi, dove la mercificazione del tempo è diventata uno strumento di controllo”.

L’Assemblea ha visto inoltre la partecipazione di Fabio Gerosa, Segretario Generale della Camera del Lavoro di Lecco, e di Elvira Miriello, Segretaria Organizzativa di Filcams Lombardia, in vista dell’imminente stagione dei rinnovi contrattuali del terziario.