Cancellazioni e treni stracolmi sulla linea Lecco–Milano dopo il guasto notturno a Milano Fiorenza

Ancora una mattina di passione per i pendolari lecchesi costretti a viaggiare in condizioni difficili sui convogli Trenord. L’ennesimo guasto tecnico, registrato nella notte presso il deposito ferroviario di Milano Fiorenza, ha provocato cancellazioni e variazioni sulla circolazione, con conseguenze pesantissime per studenti e lavoratori diretti a Milano.

Molti viaggiatori sono stati costretti ad ammassarsi sugli unici treni disponibili, in condizioni che in tanti hanno paragonato a “carri bestiame”.

Ennesima mattinata di disagi per i pendolari lecchesi: guasto paralizza la linea Lecco–Carnate–Milano

Secondo quanto comunicato da Trenord, le soppressioni hanno riguardato:

Treno 24816 (Milano Porta Garibaldi 05:52 – Lecco 06:54)

Treno 24825 (Lecco 07:06 – Milano Porta Garibaldi 08:08)

24824 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:52 – LECCO 08:54)

24833 (LECCO 09:06 – MILANO PORTA GARIBALDI 10:08)

I pendolari diretti a LECCO possono utilizzare il treno 24826 (MILANO PORTA GARIBALDI 08:22 – LECCO 09:24) I clienti diretti a MILANO PORTA GARIBALDI possono utilizzare il treno 24835 (LECCO 09:36 – MILANO PORTA GARIBALDI 10:38)

Il guasto è stato risolto dai tecnici di RFI, ma le ripercussioni si sono fatte sentire su tutta la mattinata, con ritardi e sovraffollamento a bordo dei convogli rimasti in servizio sulla linea Lecco – Carnate – Milano Porta Garibaldi.

Per l’ennesima volta, i pendolari hanno dovuto fare i conti con un inizio di settimana caratterizzato da criticità gravi e ripetute inefficienze, che rendono sempre più complicato il quotidiano viaggio verso Milano