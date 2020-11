E’ morto l’ambulante che per 65 anni ha portato la sua merceria nelle case

E’ morto Mario Maggioni, storico ambulante di Calco che per 65 anni ha portato la sua merceria in tutto il territorio lecchese ma anche nelle provincie vicine.

E’ morto Mario Maggioni, 84 anni, storico ambulante di Calco che per 65 anni ha girato di casa in casa nei comuni lecchesi e in quelli delle province vicine vendendo la piccola merceria prima con un carretto trainato da un cavallo, poi con un autocarro e infine con un furgoncino. Conosciuto da tutti con il soprannome di “Marchin”, perché a soli dieci anni aveva intrapreso la strada del padre Marco iniziando a lavorare nell’attività di famiglia, Maggioni aveva tre figli e sette nipoti, che amava moltissimo e che dalla prematura morte della moglie Rosanna, avvenuta 30 anni fa, erano diventati la sua ragione di vita. “E’ stato il predecessore dei mini market – ha raccontato la figlia Maristella – Vendeva di tutto: dai bottoni alle spolette, dagli articoli di pulizia ai vestiti. Era conosciuto da tutti, il mitico Mario…”. Chiuso il banchetto una decina di anni fa per motivi di salute, “Marchin” è morto nel pomeriggio di lunedì 9 novembre 2020 e il suo funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Calco ieri, mercoledì 11 novembre 2020.