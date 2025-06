Un importante riconoscimento nazionale che dà lustro al Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco e che dimostra la bontà di un progetto fortemente voluto dal Direttivo del Gruppo, guidato dal presidente Mattia Maddaluno. Infatti il Gruppo Giovani di Confcommercio Imprese per l'Italia ha voluto inserire tra i progetti a cui verrà conferito uno dei riconoscimenti Best Practices GGI 2025 anche il Premio “Innovazione d’Impresa Lecco e Provincia”, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco.

Confcommercio Lecco: premio nazionale al Gruppo Giovani

Una iniziativa lanciata nell'autunno 2024 e che ha poi visto la conclusione con la cerimonia dello scorso 18 marzo (con il trionfo di quattro realtà lecchesi: Carnio Onoranze Funebri Srl; C.B. all’Osteria di Francesco Cheloni; Med in Move Studio associato Morassi Pisati Lamia; Sesamo Srl).

"Voglio fare i complimenti personali e della associazione per questo prestigioso premio al Gruppo Giovani e in particolare al presidente Maddaluno, che siede anche nella Giunta di Confcommercio Lecco – sottolinea il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Nonostante la giovane età è già oggi un punto di riferimento per Confcommercio Lecco e sono certo che sarà una risorsa preziosa e affidabile anche nel prossimo futuro. Progetti come questi sono preziosi e danno lustro all'associazione e al territorio: premiare le idee, la capacità di innovare e svilupparsi e i giovani vuol dire far crescere e valorizzare la nostra comunità lecchese".

Il riconoscimento nazionale – indetto con l'obiettivo di valorizzare e premiare le migliori esperienze e attività promosse dei Gruppi Giovani Imprenditori di Confcommercio – verrà consegnato lunedì prossimo, 23 giugno 2025, in occasione dei lavori di ShareIT, evento del Gruppo Giovani di Confcommercio Imprese per l'Italia, organizzato a Reggio Calabria. A ritirare il premio sarà il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno.

A decidere l'assegnazione del riconoscimento al Premio Innovazione del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco è stata la Commissione di valutazione composta da Giara Amato, Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori con incarico nazionale al riconoscimento dei Gruppi; Renato Mattioni, Direttore Centrale della Rete Associativa di Confcommercio-Imprese per l’Italia; Fabio Tuzi, Direttore Centrale delle Risorse Umane, dei Sistemi Informativi, delle Procedure e degli Affari Generali di Confcommercio-Imprese per l’Italia.