Chiude il Ponte di Brivio: apertura straordinaria del traghetto di Imbersago

A partire da lunedì 4 maggio 2026, in seguito alla chiusura del ponte di Brivio, la Pro Loco Imbersago APS attiverà un servizio straordinario di navigazione del Traghetto Leonardesco, storico simbolo del territorio e mezzo di collegamento tra la sponda lecchese e quella bergamasca.

Apertura straordinaria del Traghetto di Imbersago per la chiusura del ponte di Brivio

L’associazione ritiene fondamentale offrire un supporto concreto alla mobilità quotidiana dei cittadini: “È un servizio pensato per rispondere a un’esigenza reale del territorio, garantendo continuità negli spostamenti durante il periodo di chiusura del ponte”, sottolinea il presidente Fabio Mapelli.

Orari del servizio straordinario

Per un primo periodo di prova, il traghetto sarà attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:

7:00 – 8:00

17:00 – 18:30

Il servizio sarà operativo dal 4 maggio al 31 maggio.

Nel periodo indicato, la fascia mattutina (7:00 – 8:00) sarà attiva anche il sabato.

Nei fine settimana il servizio seguirà invece la programmazione già prevista.

Abbonamenti e tariffe

Sarà possibile accedere al servizio tramite abbonamento settimanale, valido da lunedì a domenica:

Pedone: € 7,50

€ 7,50 Pedone con bicicletta: € 10,00

€ 10,00 Pedone con moto: € 15,00

Gli abbonamenti saranno acquistabili direttamente sul traghetto a partire da sabato 2 maggio, saranno personali e non trasferibili.

Il servizio verrà sospeso ogni qualvolta le condizioni meteo o la portata del fiume non consentano una navigazione in sicurezza. In questi casi verrà data comunicazione tempestiva tramite il canale WhatsApp dedicato agli abbonati.

Qualora la navigazione dovesse essere sospesa per più di tre giorni nella stessa settimana, l’abbonamento resterà valido anche per la settimana successiva.

La Pro Loco Imbersago APS ha voluto infine ringraziare i barcaioli e tutti i volontari che rendono possibile l’attività del traghetto, anche in questa fase straordinaria.

“Il loro impegno è il cuore di questo servizio e rappresenta un valore fondamentale per tutta la comunità”, evidenzia ancora il presidente Fabio Mapelli. Un’iniziativa che conferma ancora una volta il ruolo centrale del Traghetto Leonardesco non solo come attrazione storica e turistica, ma anche come infrastruttura viva al servizio del territorio.