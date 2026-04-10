Sono moltissime le celebrities che sostengono l’edizione numero 51 della Camminata: dal mondo della letteratura, dell’informazione e dello spettacolo hanno mandato il proprio messaggio Andrea Vitali, Francesca Fialdini, Mara Sangiorgio, Ale e Franz, Enzo Iachetti, Mago Forest, Patrizia Rossetti, Giorgio Mastrota

Tutto pronto per l’edizione numero 51 della Camminata dell’Amicizia, che si terrà a Bosisio Parini il 12 aprile: i volontari del Gruppo Amici procedono con gli ultimi dettagli di una manifestazione che quest’anno ha un significato speciale, perché festeggia l’ottantesimo della Nostra Famiglia e il ventesimo della beatificazione del Fondatore Luigi Monza, avvenuta il 6 aprile 2006 nel Duomo di Milano.

Lo slogan di quest’anno “Ora un solo desiderio, che questa opera si sviluppi fino a portare il bimbo alla capacità di bastare a sé” ricorda con le parole del Fondatore lo spirito che accompagna l’organizzazione della manifestazione, che ogni anno coinvolge 350 volontari e le istituzioni pubbliche del territorio, dalla Croce Verde alla Protezione Civile, dai Radioamatori agli Alpini.

Camminata dell’Amicizia: fiume di testimonial per l’ottantesimo de La Nostra Famiglia

La Camminata, organizzata come sempre dai volontari del Gruppo Amici di don Luigi Monza, si svolgerà con percorsi di 7 e 12 km: è aperta a tutti ed è riconosciuta per i concorsi FIASP, la Federazione che si occupa dello sport non competitivo.

Oltre ai tradizionali punti vendita, è possibile acquistare i biglietti e ritirare la maglietta nella zona della partenza della Camminata anche sabato 11 dalle 14 alle 17.

La partenza è libera dalle 8.30 presso la sede della Nostra Famiglia. Lungo il percorso e all’arrivo assistenza medica a cura della Croce Verde di Bosisio Parini.

Ricco il programma della giornata: all’arrivo ci sarà la tradizionale risottata a cura della Confraternita della pentola di Senago, polenta con la Pro Loco di Barzanò, un servizio bar ristoro, la bancarella di dolci del Bumbunat e lo stand dell’Associazione Panificatori di Erba e Como. A partire dalle 14 concerto della Instead Band, esibizione di Lubemi, giovanissima cantante mandellese star di Casa Sanremo, palestra di arrampicata con il CAI di Molteno, Pompieropoli a cura dei Vigili del Fuoco Volontari di Canzo, giochi gonfiabili e pista macchinine elettriche.

Al termine della giornata Santa Messa con la Corale don Giuseppe Sacchi di Cesana Brianza.

Dallo spettacolo allo sport, ecco i testimonial

Sono moltissime le celebrities che sostengono l’edizione numero 51 della Camminata: dal mondo della letteratura, dell’informazione e dello spettacolo hanno mandato il proprio messaggio Andrea Vitali, Francesca Fialdini, Mara Sangiorgio, Ale e Franz, Enzo Iachetti, Mago Forest, Patrizia Rossetti, Giorgio Mastrota. Dal mondo dello sport hanno manifestato il loro sostegno Federica Brignone, campionessa olimpica nel supergigante e nello slalom gigante a Milano Cortina 2026, Laura Pirovano, vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2026, Elena Curtoni, vincitrice di numerosi trofei di discesa libera e di slalom gigante, Nicole Delago, prima nella discesa libera a Tarvisio in Coppa del Mondo, Federico Bosis, giovanissimo vincitore del Campionato italiano di judo.

Lo scopo benefico: progetti OVCI e nuovi letti

I fondi raccolti verranno utilizzati per il progetto “Meritano le cure migliori”, destinato all’acquisto di 40 letti per i reparti di degenza ospedaliera (grazie anche alla Camminata dello scorso anno ne sono stati acquistati 30) e per sostenere i progetti di OVCI in favore dei bambini e delle bambine con disabilità in Ecuador, Brasile, Cina, Marocco, Sudan e Sud Sudan.

Un successo collaudato grazie ad amici e sponsor

“La Camminata vanta un successo collaudato, con punte di oltre 20mila partecipanti e grazie all’aiuto importante degli sponsor. “Sono oltre 50 le imprese che sostengono questo appuntamento annuale di raccolta fondi e che ne condividono le motivazioni di fondo”, dichiara Giovanni Barbesino, Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi dell’Associazione: “decisivo per l’edizione di quest’anno è stato il sostegno di Kapriol spa, BCC Brianza Laghi, Belfor, Ricola, l’azienda dolciaria Novi e Acinque. Ringrazio loro e i moltissimi amici che ogni anno partecipano con noi ad una giornata di festa e inclusione”.