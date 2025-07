strazio

Lo schianto sulla trafficata via Roma a Monte Marenzo. La sindaca Colombo: "Strada pericolosa, servono interventi urgenti".

"Una notizia che ti fa sobbalzare il cuore e ti getta in un dolore profondo. Maria Assunta era una donna riservata, competente e sempre disponibile. Con i cittadini aveva un approccio delicato, un sorriso che metteva a proprio agio. Quel sorriso resterà indelebile nel ricordo di chi l’ha conosciuta." Con queste parole cariche di commozione, il vicesindaco di Calolziocorte Aldo Valecchi ha voluto ricordare Maria Assunta Cattaneo, ex dipendente comunale in pensione, scomparsa ieri pomeriggio, mercoledì 16 luglio 2025, insieme al marito Alessandro Giovenzana in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Roma, nel territorio di Monte Marenzo.

Calolzio sconvolta dal dolore per Maria Assunta e il marito Alessandro, morti a Monte Marenzo

La coppia, entrambi 67enni, viveva nella frazione di Sala di Calolzio. Viaggiavano a bordo della loro Kia insieme alla figlia 34enne, quando, intorno alle 16.15, si è consumata la tragedia. La loro vettura si è scontrata frontalmente con un camion in transito in direzione Cisano Bergamasco. L’urto, violentissimo, non ha lasciato scampo ai due coniugi, deceduti sul colpo. La figlia è stata estratta dalle lamiere in condizioni gravissime e trasportata d'urgenza in elicottero all’ospedale di Bergamo.

Il conducente del camion, un 41enne straniero, ha riportato ferite lievi ma è rimasto profondamente scosso. Secondo le prime ipotesi, a causare l’improvviso sbandamento della vettura potrebbe essere stato un malore improvviso di Alessandro Giovenzana, alla guida. Il camionista avrebbe tentato di evitare l’impatto, ma non è riuscito a fermarsi in tempo.

L’incidente ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi: due elicotteri, numerose ambulanze e i Vigili del Fuoco, che hanno operato a lungo per liberare i passeggeri dall’abitacolo distrutto. La strada è stata chiusa per ore in entrambe le direzioni, causando forti disagi al traffico tra Lecco e Bergamo.

Amare le parole della sindaca di Monte Marenzo, Paola Colombo, che ieri ha ricevuto la notizia telefonicamente mentre era impegnata in un’assemblea: "Via Roma è una strada molto trafficata ma pericolosamente stretta. In certi tratti è difficile che due camion passino senza toccarsi. Questa tragedia ci lascia sgomenti e ci impone una riflessione seria sulla sicurezza di quel tratto."

Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica esatta dell'incidente, mentre le salme di Maria Assunta e Alessandro sono state trasportate all’obitorio per gli accertamenti medico-legali. In tanti, nella comunità di Calolziocorte, si stringono attorno alla figlia sopravvissuta e alla famiglia distrutta da un pomeriggio che nessuno potrà dimenticare.

Foto Mario Stojanovic