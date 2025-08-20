Nella notte

È successo in un’abitazione privata a Paderno d’Adda

Momenti di apprensione nella notte per un cagnolino rimasto incastrato in un cunicolo all’interno di un’abitazione privata a Paderno d’Adda.

Cagnolino incastrato in un cunicolo salvato dai Vigili del fuoco

Sul posto, intorno a mezzanotte, sono intervenuti i Vigili del fuoco con un’auto pompa serbatoio inviata dal Comando di Lecco.

La squadra ha liberato il cane senza conseguenze creandosi un varco tra le pareti. L’intervento è durato circa 2 ore e 30 minuti.