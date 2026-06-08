Da martedì 9 giugno 2026 entrano in vigore gli orari estivi del servizio di trasporto pubblico gestito da Arriva Italia nella provincia di Lecco e nelle altre aree lombarde servite dall’azienda. La nuova programmazione resterà attiva fino al 12 settembre, in concomitanza con la conclusione dell’anno scolastico prevista per oggi, lunedì 8 giugno.
Bus, scattano gli orari estivi: novità per Valsassina, Alto Lago e turisti
Il passaggio agli orari estivi comporta un adeguamento dell’offerta alle esigenze di mobilità tipiche della stagione, con una riduzione degli spostamenti legati alle attività scolastiche e una diversa distribuzione della domanda sul territorio.
Parallelamente, Arriva Italia ha annunciato il potenziamento dei collegamenti verso le principali destinazioni turistiche lombarde, dai laghi alle località montane, con l’obiettivo di favorire una mobilità sempre più sostenibile durante i mesi estivi.
Per il territorio lecchese particolare attenzione sarà riservata alla Valsassina e all’Alto Lago, dove il servizio verrà rafforzato. Dal 21 giugno tornerà inoltre il BiciBus, pensato per agevolare gli spostamenti di ciclisti ed escursionisti.
Tra le novità della stagione figura anche il prossimo avvio del servizio “Chat&GO”, che consentirà di acquistare i titoli di viaggio tramite WhatsApp per la linea D121 Bellano-Varenna-Esino. Una soluzione studiata soprattutto per facilitare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei numerosi turisti che durante l’estate raggiungono le località del Lago di Como.
Nei prossimi mesi sarà inoltre introdotta una nuova modalità di pagamento contactless, che permetterà di viaggiare utilizzando direttamente la propria carta bancaria, senza necessità di acquistare preventivamente il biglietto.
Gli orari aggiornati e tutte le informazioni sui servizi estivi sono disponibili sul sito di Arriva Italia.