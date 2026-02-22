Auto si schianta contro la rotonda: feriti tre giovanissimi. L’incidente è avvenuto nella prima mattina di oggi, domenica 22 febbraio 2026, poco prima delle 8, a Verderio.

Auto si schianta contro la rotonda, tre giovanissimi in ospedale

Stando alle prime informazioni, l’automobile – su cui viaggiavano tre giovanissimi: una ragazza di 17 anni, un ragazzo di 18 e una ragazza di 19 – stava percorrendo la Sp 55 quando si è schiantata contro la “rotonda del Platano”.

L’allerta è scattata in codice giallo (media gravità); sul posto sono giunte due ambulanze accompagnate dall’automedica. Presenti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso. I giovani sono stati trasportati all’ospedale di Vimercate, dove è stato assegnato loro un codice giallo.