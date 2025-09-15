Regione Lombardia, con questo intervento, intende riconoscere il valore storico, sociale e civile degli Alpini, consolidando al contempo il sistema di protezione civile e il legame con le comunità locali.

Regione Lombardia rafforza il sostegno alle Sezioni territoriali dell’Associazione Nazionale Alpini stanziando per il 2025 un contributo complessivo di 250.000 euro. La misura, approvata con la legge regionale n. 13/2025, punta a valorizzare l’impegno degli Alpini sul territorio, dal volontariato alla protezione civile, passando per la formazione dei giovani.

Alpini, 250.000 euro dalla Regione Lombardia per volontariato, protezione civile e formazione dei giovani

“Questa iniziativa valorizza l’impegno capillare degli Alpini – ha dichiarato il consigliere regionale di Lecco Giacomo Zamperini di Fratelli d’Italia – sostenendo attività di protezione civile, tutela ambientale e percorsi formativi rivolti soprattutto ai giovani, promuovendo cultura civica, solidarietà e senso del dovere”. Zamperini ha voluto anche ringraziare l’assessore alla Sicurezza Romano La Russa per il costante supporto nel garantire la realizzazione concreta di questa misura a favore delle Sezioni lombarde.

I fondi serviranno all’acquisto di attrezzature e dotazioni strumentali necessarie per le attività previste dalla legge regionale n. 19/2020 e contribuiranno a rafforzare i campi scuola e le iniziative di volontariato delle Sezioni. Regione Lombardia, con questo intervento, intende riconoscere il valore storico, sociale e civile degli Alpini, consolidando al contempo il sistema di protezione civile e il legame con le comunità locali.

“Il nostro impegno è sostenere chi dedica tempo e passione al bene comune, formando i giovani e valorizzando il volontariato – ha concluso Zamperini – un supporto concreto a chi ogni giorno lavora per la sicurezza e il benessere della collettività”.