Domenica 22 giugno 2025 alle 21.00 il Chiostro grande del Monastero del Lavello a Calolziocorte offrirà lo scenario di un evento di grande impatto visivo ed emozionale a ingresso libero, che coinvolge oltre 100 esecutori.

Intitolato Storie e canti della Grande Guerra, lo spettacolo vede impegnate la Filarmonica Verdi di Lecco diretta da Mauro Bernasconi, due cori (Coro Grigna di Lecco e Vous de la Valgranda di Ballabio, diretti da Riccardo Invernizzi) e gli attori Carluccio Losa e Michele Maggioni.

L’iniziativa, che nasce dalla collaborazione straordinaria di varie realtà del territorio lecchese, propone una riflessione sulla guerra, partendo dalle storie e dai canti a noi giunti dalle trincee della Prima Guerra Mondiale.

Al Lavello riecheggiano le voci della Grande Guerra: musica, lettere e memoria in scena

La rievocazione di quel periodo vuole portare lo sguardo contemporaneo su un evento che segnò i corpi e le coscienze di milioni di individui: un evento rivissuto attraverso le lettere e le testimonianze dei soldati che raccontano i sogni, le paure, l’esaltazione e lo smarrimento della loro personale esperienza del conflitto.

Le più belle canzoni cantate dai soldati si intrecciano con le lettere inviate dal fronte alle persone che li attendono a casa, in un crescendo emotivo nel quale la vita vissuta sul campo viene rappresentata come crudo contraltare della narrazione ufficiale, mostrando la realtà della guerra in tutta la sua crudezza e sofferenza.

Lo spettacolo è ospitato dalla Fondazione Santa Maria del Lavello come complemento alla mostra fotografica La luce e il sapere: memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918, che, fino al 30 dicembre, offre al pubblico uno sguardo approfondito su questo cruciale periodo storico.

L’iniziativa è organizzata dalla Provincia di Lecco e dalla Fondazione Santa Maria del Lavello e rientra nel Piano culturale 2025. In base alla convenzione sottoscritta tra Provincia di Lecco, Comune di Calolziocorte e Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello, viene attuato il piano annuale per perseguire gli obiettivi di valorizzazione culturale-turistica.

L’evento rientra nel progetto “Musica tra le due guerre” realizzato con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo (Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque, Lario Reti Holding e Silea, insieme alle quattro banche di credito cooperativo del territorio lecchese) e del Comune di Ballabio.