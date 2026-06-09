Momento particolarmente atteso sarà quello di mercoledì 24 giugno, quando ai Resinelli arriverà l'arcivescovo Mario Delpini per celebrare la Messa conclusiva e incontrare i giovani partecipanti insieme alle loro famiglie.

Per quattro giorni la provincia di Lecco diventerà la capitale lombarda dei chierichetti. Dal 21 al 24 giugno 2026, infatti, la casa alpina La Montanina ai Piani Resinelli ospiterà la tradizionale “Tre giorni chierichetti”, la storica iniziativa estiva promossa dal Seminario e rivolta ai ministranti nati tra il 2013 e il 2016.

Saranno decine i ragazzi e le ragazze provenienti da tutta la Diocesi che raggiungeranno il territorio lecchese per vivere un’esperienza all’insegna della fede, dell’amicizia e della condivisione.

Ai Resinelli arriva la “Tre giorni”: Lecco capitale lombarda dei chierichetti

A guidare l’iniziativa sarà don Michele Galli, vicerettore del Seminario e responsabile del Mo.Chi, affiancato da don Samuele Ferrari, docente di Catechetica e Pastorale giovanile. Con loro saranno presenti anche i seminaristi di terza Teologia, una postulante e una religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, a testimonianza della ricchezza e della varietà delle vocazioni che animeranno l’esperienza.

Momento particolarmente atteso sarà quello di mercoledì 24 giugno, quando ai Resinelli arriverà l’arcivescovo Mario Delpini per celebrare la Messa conclusiva e incontrare i giovani partecipanti insieme alle loro famiglie. Un’occasione speciale per ringraziare i chierichetti del servizio che svolgono nelle comunità parrocchiali e condividere con loro una giornata di festa.

Tra escursioni, giochi all’aria aperta, momenti di preghiera e laboratori liturgici, i partecipanti avranno l’opportunità di stringere nuove amicizie e approfondire il proprio cammino di fede nello splendido scenario delle Grigne. Il percorso educativo di quest’anno sarà dedicato a Marta, Maria e Lazzaro, i tre amici di Gesù raccontati nei Vangeli, figure che accompagneranno le riflessioni e le attività proposte durante il soggiorno.

Per alcuni giorni, dunque, i Resinelli si trasformeranno nel cuore pulsante della pastorale giovanile diocesana, accogliendo giovani provenienti da ogni angolo del territorio in quella che si preannuncia come una grande festa di fede e fraternità.