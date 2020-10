Apre domani, giovedì 29 ottobre 2020, l’ambulatorio Ats per i tamponi rapidi a Merate. La sede individuata dal Comune sono le ex scuderie di Villa Confalonieri, sede del Cag. Il servizio, che aprirà domani dalle 9 alle 13 (sarà attivo dal lunedì al sabato), è destinato a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori, statali e paritarie, della provincia di Lecco) e al personale scolastico – docente e non docente – di ogni ordine e grado purché della provincia di Lecco. Le ex scuderie di Villa Confalonieri a Merate sono raggiungibili da via Garibaldi o da vicolo Strecciolo: il luogo più comodo per parcheggiare l’auto è l’Area Cazzaniga (in via Cazzaniga).

A Merate partono i tamponi rapidi: ecco dove e quando

«Quando l’Ats mi ha chiesto se il Comune avesse strutture da mettere a disposizione, mi sono subito attivato per individuare i locali più idonei – ha dichiarato il sindaco di Merate Massimo Panzeri – Alla fine abbiamo ritenuto che la struttura più idonea fosse la palazzina del Cag, all’interno del Parco di Villa Confalonieri. Si tratta di un edificio indipendente e isolato, che pertanto permetterebbe di evitare quelle commistioni con il pubblico che invece avrebbero potuto verificarsi se avessimo aperto l’ambulatorio al piano terra del Centro diurni disabili, in via Fratelli Cernuschi, che da qualcuno era stato indicato come una delle possibili sedi del servizio. La posizione dell’edificio che un tempo ospitava le scuderie di Villa Confalonieri è un po’ defilata, ma faremo in modo di spiegare bene agli utenti dove è ubicata. In compenso sarebbe facilmente accessibile a piedi sia da viale Verdi che da via Garibaldi e da vicolo Strecciolo. Infine è ben servita dai parcheggi, in primis quelli dell’Area Cazzaniga».

Alternativa al Manzoni e al drive through di Vimercate

Nato per dare una risposta «meratese» al problema dell’esecuzione dei test rapidi per gli studenti e i docenti della provincia di Lecco, alternativa all’ambulatorio Covid allestito all’ospedale Manzoni di Lecco e al drive through allestito a Vimercate, l’ambulatorio ricavato nel parco di Villa Confalonieri verrà probabilmente messo a disposizione anche per l’esecuzione dei tamponi. Fornendo esiti in tempi rapidi, in circa quindici minuti, i test rapidi permettono di individuare e isolare velocemente tutti i potenziali casi positivi e di agire di conseguenza avviando tutte le misure cautelative del caso in attesa dell’esito del successivo tampone.