Regione Lombardia ha destinato 84.868 euro alla provincia di Lecco per supportare le famiglie che, a causa di difficoltà economiche improvvise o situazioni di fragilità, rischiano di non riuscire a pagare l’affitto. L’iniziativa interesserà circa 81 nuclei familiari residenti in abitazioni locate sul mercato privato, offrendo un aiuto immediato per evitare problemi abitativi.
“Questo fondo rappresenta un aiuto concreto per le famiglie lecchesi che attraversano un momento difficile – dichiara il sottosegretario regionale Mauro Piazza. – Regione Lombardia vuole garantire sicurezza e serenità a chi rischia di non riuscire a sostenere il costo dell’affitto, offrendo strumenti rapidi ed efficaci per superare le difficoltà temporanee.”
84.868 euro per sostenere le famiglie in difficoltà nella provincia di Lecco
Le risorse assegnate agli Ambiti lecchesi sono così suddivise:
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Ambito di Bellano: 13.727 euro
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Ambito di Lecco: 40.059 euro
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Ambito di Merate: 31.082 euro
Il contributo rientra nella misura “Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato”, parte di un più ampio piano regionale volto a tutelare il diritto alla casa, soprattutto per le famiglie con reddito medio o medio-basso.
Potranno presentare domanda i nuclei familiari che:
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non siano già soggetti a procedure di sfratto o rilascio dell’abitazione;
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non possiedano un’abitazione adeguata alle proprie esigenze;
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risiedano in un alloggio con regolare contratto di locazione registrato.
Tra i criteri di priorità figurano: la perdita del lavoro, la riduzione significativa del reddito, la mancata conferma di contratti a termine, la cessazione di attività autonome, situazioni di malattia grave, lutto familiare o nuclei composti da giovani under 36.
L’importo medio del contributo sarà di circa 1.045 euro per famiglia, con la gestione e l’erogazione affidata ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali.
“Garantire la casa significa tutelare la dignità e la stabilità delle famiglie – conclude Piazza – Regione Lombardia conferma così il proprio impegno concreto nel fornire supporto a chi si trova in difficoltà, senza lasciare nessuno indietro.”