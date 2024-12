Pattinare sul giaccio è una tipica tradizione natalizia a Lecco e non solo. Anche quest’anno il territorio Lecchese, ma anche quello della provincia di Monza e Brianza, Bergamo e Como, hanno messo a disposizione per grandi e piccini, le piste di pattinaggio sul ghiaccio per passare un pomeriggio o una serata un po’ diversa dal solito e divertirsi insieme durante il periodo natalizio, scaldando gli animi dal freddo invernale.

Tradizioni natalizie: tutte le piste di pattinaggio su ghiaccio a Lecco e dintorni

Lecco

Torna la pista di pattinaggio XXL, una struttura di 800 metri quadrati situata a Lecco, in piazza Garibaldi. Si potrà usufruire della struttura fino al 26 gennaio 2025 dalle 15.30 alle 22 nei giorni feriali, mentre nei festivi sarà possibile pattinare dalle 10.30 alle 23. Il costo del biglietto per un esperienza natalizia per grandi e piccini è di 10 euro per gli adulti, mentre per i bimbi fino ai 10 anni il costo è di 7 euro, e questo stesso costo è applicato per i genitori con minimo tre bambini. Anche le scuole possono organizzare delle simpatiche pattinate, avvalendosi dei giorni feriali, con sconto per ogni alunno di 5 euro.

Merate

Anche a Merate, in Piazza Libertà è stata inaugurata una pista di pattinaggio, dove sarà possibile divertirsi fino al 7 gennaio 2025, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, mentre per quanto riguarda i giorni del sabato e della domenica gli orari saranno dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 fino alle 23. L’ingresso costa 7 euro a persona, sono inclusi ovviamente i pattini!

Colico

E' tornata la pista di pattinaggio a Colico, in Piazza Garibaldi, fino al 12 gennaio 2025. Gli orari di apertura sono: dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 20, il venerdì dalle 15.30 alle 22, sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 22, mentre la domenica seguirà gli orari dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20. Le tariffe vanno in base alle ore, dunque, per gli adulti 1 ora di pattinaggio costerà 7 euro. Per i bambini sotto il metro di altezza, sempre per un’ora, il prezzo è di 4 euro. Possibile il noleggio del pinguino per 5 euro all’ora e, per i residenti (o i gruppi di più di 10 persone), sarà previsto uno sconto di 1 euro sul prezzo.

Barzio

A Barzio, fino al 7 gennaio non manca una degna preparazione al Natale, con tanto di pista di pattinaggio, presso la tensostruttura comunale, dalle 10.00 alle 22.00 con orario continuato.

Calolziocorte

A Calolzio sarà possibile festeggiare il Natale in Piazza Vittorio Veneto con tantissime iniziative proposte tra cui una grande pista di pattinaggio XXL disponibile fino al 14 gennaio, dove sarà possibile divertirsi tra canzoni natalizie, mercatini a tema e molto altro. Il prezzo sarà di 7 euro per tutta la giornata. Previsti sconti per i bambini e studenti.

Domenica 15 dicembre 2024, sulla pista sarà messo in scena uno spettacolo "on ice" con pattinatori professionisti.

Piste di pattinaggio su ghiaccio a Bergamo e provincia

Piste di pattinaggio su ghiaccio Bergamo

Torna la pista di pattinaggio anche a Bergamo, in Piazzale degli Alpini. Offre uno spazio di 16x26 metri dove passare un’allegra giornata in compagnia. Il prezzo del biglietto comprende l’esperienza di un’ora, accessibile a bambini da sei anni in su. Nxt On Ice sarà aperta tutti giorni, con offerte dedicate a studenti e scuole dal lunedì al giovedì: 13-20, il venerdì 13-23.30, il sabato: 10.30 - 23.30 e la domenica: 10.30-22.30. Di seguito i prezzi: noleggio pattini: 8 euro; Sotto i 12 anni: 6 euro; Supporto pinguino (fino ai 12 anni): 4 euro; Costo noleggio pattini per studenti singoli (età inferiore ai 18 anni): 6 euro; (dalle ore 14 dal lunedì al giovedì - per studenti inferiore ai 18 anni) Per le classi o i gruppi di studenti il prezzo è di 3 euro a studente con orario dal lunedì al venerdì fino alle ore 14 e solo su prenotazione.

A Chorus Life, in via Carlo Serassi 26, nel nuovo e moderno distretto di Bergamo, ti aspetta una novità: Chorus on ice! Aperto tutti i giorni fino al 19 gennaio, per la gioia di grandi e piccoli.

Anche città alta si prepara al Natale con diverse novità, tra cui l’immancabile appuntamento con la pista di pattinaggio, nuovamente allestita nel suggestivo Chiostro del Carmine in via Colleoni, grazie al teatro Tascabile di Bergamo (Ttb), dal 7 dicembre sino al 6 gennaio.

Treviglio

Il comune di Treviglio ha portato una simpatica novità, in piazza Setti è stata allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Lo spazio sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 sino alle 20.00, mentre il venerdì dalle 14.30 alle 23, il sabato invece dalle 10.30 alle 24 e infine la domenica fino alle 20. Nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio, orario continuato dalle 10.30 alle 23.00, eccetto per i giorni del 24, 25 dicembre e 31, 1 gennaio che proporrà degli orari speciali.

Zogno

Quest’anno Zogno offre luci, mercatini di Natale e una pista di pattinaggio in ghiaccio ecologico di 140 metri quadrati. Collocata nella piazzetta Compagnia dei Caravana e accompagnata da un piccolo villaggio natalizio, sarà possibile pattinare fino al 6 gennaio, con apertura nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30; sabato e domenica invece dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle ore 18.00.

Spinone al Lago

Sul lago d’Endine, per la prima volta a Spinone al Lago è arrivata la pista di pattinaggio nell’area Borgo del Cigno. La pista rimarrà aperta durante tutto il periodo natalizio e anche dopo le festività, fino al 19 gennaio, dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 19, il venerdì dalle 20.30 alle 22.30, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.00, dalle 14.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 22.30. L’ingresso costa 8 euro a persona, per i bambini fino ai 110 cm di altezza è invece di 6 euro, incluso noleggio dei pattini.

Medolago

Medolago è pronta per un Natale pieno di iniziative e novità per tutto il mese di dicembre e parte del mese di gennaio, non può assolutamente mancare tra le proposte invernali la favolosa pista di pattinaggio, situata nella piazza del comune e presente fino al 12 gennaio. Inoltre è possibile frequentare delle lezioni di pattinaggio, accompagnati da un istruttore nei giorni di: sabato 21 dicembre, sabato 28 dicembre, lunedì 30 dicembre, venerdì 3 gennaio e sabato 4 gennaio.

Piste di pattinaggio su ghiaccio a Como e provincia

Como

Maxi pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Cavour. Sarà possibile pattinare dalle 10.30 alle 23, con orario continuato. La pista è accessibile a prezzi differenziati in base all’età: Bambini da 0 a 11 anni: 7 euro; Ragazzi dagli 11 ai 18 anni: 10 euro; Adulti dai 18 anni in su: 15 euro. Il tempo massimo per ogni sessione è di un’ora. Per i più piccoli o per chi è alle prime armi, è possibile noleggiare un orsetto di supporto per mantenersi in equilibrio al costo di 7 euro.

Menaggio

In Piazza Garibaldi a Menaggio il Natale si festeggia in grande con la pista di pattinaggio sul ghiaccio che fa divertire grandi e piccoli, un appuntamento imperdibile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.

Olgiate Comasco

Tra le tante novità che ci regala durante questo Natale la città di Olgiate Comasco, sicuramente la più imperdibile è la pista di pattinaggio situata in Piazza Italia, aperta dalle 10.30 alle 19.30.

Lomazzo

Tra tornei di scacchi e laboratori interattivi per bambini anche Lomazzo ha aperto la sua pista di pattinaggio, in Piazza Volta, sarà accessibile dalle 10.30 alle 12.30, e dalle 14.30 alle 22.

Mozzate

Neanche a Mozzate si perde tempo con i preparativi natalizi, in piazza Cornaggia, aperta tutti i giorni, c’è la pista di pattinaggio sul ghiaccio per provare una novità tipica della stagione. Aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.

Erba

Anche a Erba torna l’esperienza natalizia per eccellenza, ovvero la pista di pattinaggio sempre aperta, tutti i giorni fino al 6 gennaio 2025 in Corso 25 Aprile.

Mariano Comense

A Mariano Comense la pista è collocata nel parcheggio di villa Sormani, in via Palestro, a disposizione di tutti e aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 23.

Cantù

Cantù quest’anno offre una pista per pattinare in Piazza Garibaldi, tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 19.00, il venerdì invece dalle 15.00 alle 19.30 e dalle 20.45 alle 24. Per quanto riguarda i prefestivi e i sabato gli orari sono i seguenti: dalle 10 alle 12.45, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 20.45 alle 24. Domenica e festivi invece la pista sarà aperta dalle 10 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 20.

Piste di pattinaggio su ghiaccio a Monza e Brianza

Monza

La pista di pattinaggio sul ghiaccio situata a Monza, di 370 metri quadrati, è allestita in Largo IV novembre, un angolo di svago e divertimento per tutte le età. La pista sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 19.30 per coloro che volessero pattinare liberamente, mentre dalle 8 alle 13.30 sarà riservata al Progetto scuole. Venerdì, sabato, domenica e festivi sarà aperta fino a mezzanotte. La pista inoltre sarà esclusivamente dedicata al pattinaggio libero dal 24 dicembre all’8 gennaio. La notte di capodanno sarà possibile pattinare fino alle 2.00. Il prezzo del biglietto intero è di 10 euro, mentre il ridotto costa 8 euro, sono inoltre disponibili abbonamenti e promo famiglie.

Brugherio

A Brugherio è stata aperta la pista di pattinaggio in Piazza Roma, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, mentre nel fine settimana, orario continuato dalle 9.30 alle 19; dal 22 dicembre orario continuato dalle 9.30 alle 19; la Vigilia di Natale dalle 15 alle 19. Il costo d’entrata giornaliero è di 5 euro, mentre per il noleggio pattini è di 3 euro. Inoltre è presente la possibilità di comprare una tesserà fedeltà di 7 ingressi, ottenendo un ingresso omaggio.

Concorezzo

Presente una pista di pattinaggio anche a Concorezzo, collocata in Piazza della Pace, nel costo del biglietto sono inclusi anche i pattini a noleggio, l’ingresso intero ha un costo di 7 euro mentre il ridotto di 6 euro. La pista sarà a disposizione sino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 14.00 alle 19.00, a parte per i festivi e prefestivi che sarà dalle 10.30 alle 19.00. Nei pomeriggi di lunedì 2, 9, 16, 23 e 30 dicembre l’ingresso sarà totalmente gratuito per i ragazzi al di sotto della fascia under 14, residenti a Concorezzo.

Biassono

A Biassono centro è stata installata una pista da pattinaggio disponibile fino al 6 gennaio, per far divertire i più piccoli. Tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.30, a parte per i festivi e prefestivi che l’orario sarà dalle 10.30 alle 12.30 e poi dalle 14.00 alle 22.

Besana Brianza

Per divertirsi insieme anche Besana offre una pista per pattinare sul ghiaccio, situata in piazza Eugenio Corti e disponibile tutti i giorni dalle 15 alle 19.30, nei festivi e nei prefestivi invece dalle 10.30 alle 12.30 e poi dalle 14.00 alle 22.

Cesano Maderno

A Cesano Maderno, fino al 16 Gennaio 2025, in piazza Esedra, sarà possibile pattinare sul ghiaccio. Il costo del biglietto giornaliero è di 6 euro, per noleggiare i pattini bisogna inoltre versare una quota di 3 euro orari. La pista però offre una tessera fedeltà per cui dopo 7 ingressi, è possibile ottenere un ingresso gratuito. Aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Giussano

In piazza Oriana Fallaci è stata installata una suggestiva pista sul ghiaccio coperta e resterà aperta sino a metà gennaio 2025. Inoltre è possibile recarsi alla pista dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00 mentre sabato e domenica resterà aperta un po’ più a lungo, dunque dalle 9 alle 23.

Cavenago Brianza

Cavenago Brianza si prepara a vivere la magia del Natale, tra tante attività tra cui l’installazione della pista di pattinaggio in Piazza Libertà, insieme a tante attrazioni per grandi e piccoli. Sarà presente fino al 12 gennaio 2025, assieme a musica dal vivo, spettacoli e animazione. La pista di pattinaggio sarà aperta secondo i seguenti orari: il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 21.00, mentre dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, dal 23 dicembre inoltre saranno previsti orari speciali. Il costo del biglietto, che ovviamente comprende i pattini, è di 7 euro.

Meda

In piazza Municipio prende vita la pista di pattinaggio situata a Meda, aperta tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio 2025. A rallegrare il tutto si potranno trovare nei pressi della struttura la simpatica mascotte di Olaf, che pattinerà assieme a grandi e piccini. La tariffa standard per pattinare è di 5 euro, per noleggiare i pattini invece si versa una quota di 3 euro (non necessaria se si posseggono i propri). Gli orari di apertura della pista sono da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 19.00, mentre sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 19.30

Agrate

Per la primissima volta ad Agrate Brianza sarà presente una pista per pattinare sul ghiaccio. La struttura si trova in via Battisti 10 e l’evento terminerà il 12 gennaio. Sarà possibile inoltre gustare delle ottime frittelle e altre deliziose leccornie fornite dagli stand a fianco della pista. Gli studenti, inoltre, riceveranno dei biglietti omaggio.

Arcore

Le novità natalizie di Arcore di quest’anno sono molteplici, una pista per scivolare a bordo di gommoni gonfiabili e slittini su un tappeto bianco, che con un po’ di fantasia, può diventare morbida neve. Non è finita qui, oltre al Christmas village di Arcore, è stata installata una pista di pattinaggio al parco di Villa di Borromeo, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19.