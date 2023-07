Voglia d'estate, voglia di teatro: due rassegne coinvolgeranno il nostro territorio. Si tratta di "La leggenda della Grigna" e "I luoghi del lago e dei colli", entrambe promosse da "Il cerchio tondo" e sostenute dal Fondo sostegno delle arti dal vivo, a cui contribuiscono Acinque, Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese.

La due rassegne, "La leggenda della Grigna" e "I luoghi del lago e dei colli", sono state presentate nel pomeriggio di oggi, martedì 11 luglio 2023, alla sede di Acinque e contano, rispettivamente, la 16esima e la 24esima edizione.

La prima, che si concluderà il 24 agosto, è un festival di teatro di figura che si svolgerà tra i Comuni e i monti della Valsassina; la seconda, che si protrarrà invece fino al 6 ottobre, è una rassegna provinciale di teatro che coinvolgerà principalmente l'oggionese, il meratese e il lecchese.

Un successo grazie a 3 elementi: perseveranza, essenzialità ed attenzione

"Si tratta di iniziative di estrema qualità - ha esordito il presidente di Acinque Energia, Giuseppe Borgonovo - che si basano su tre parole fondamentali: perseveranza, essenzialità ed attenzione; tutte e tre sono componenti fondamentali per il successo di queste rassegne, giunte alla 16esima e alla 24esima edizione. In primo luogo, infatti, come sostiene il motto dell'Amerigo Vespucci, Non conta chi inizia, ma chi persevera. In secondo luogo, l'essenzialità: oggi abbiamo bisogno di organizzare iniziative semplici (solo apparentemente), che non abbiano troppe sovrastrutture, perchè già viviamo in un mondo molto complesso e la gente ha bisogno di capire. Infine, l'attenzione, verso i più piccoli ma non solo: anche verso il bambino che è dentro a ciascuno di noi".

41 appuntamenti rivolti ai bambini e alle famiglie

"Le due rassegne contano in tutto 41 appuntamenti rivolti ai bambini e alle famiglie - ha spiegato Marco Randellini della compagnia teatrale Il cerchio tondo, che ha parlato della rassegna La leggenda della Grigna - Il bello del teatro dal vivo è che permette l'incontro tra le persone: infatti, oltre alla dimensione del racconto e del divertimento, il teatro porta il valore della condivisione delle emozioni, molto più difficili da trasmettere attraverso la tecnologia. Il teatro dal vivo poi è meno costruito: può sempre capitare un imprevisto. Lo spettacolo di burattini è fautore di una semplicità che però non va mai confusa con la banalità: non ha bisogno di grandi strutture, può essere adattato a qualsiasi luogo. Gli spettacoli porteranno in scena le tradizioni del panorama italiano, che è molto ricco per quanto riguarda gli spettacoli di burattini. Oltre alla nostra compagnia, ce ne saranno altre provenienti da varie regioni d'Italia. Gli spettacoli di burattini non sono rivolti solo ai bambini: nascono infatti come teatro popolare per tutti, e in quanto popolare è verace, spontaneo e mantiene sempre una certa vivacità. Il prossimo appuntamento sarà il 21 luglio a Bellano alle 21 in piazza Tommaso Grossi con Pepe e Ciro all'avventura a cura di C'è un asino che vola".

Tutti gli spettacoli ad ingresso gratuito con una sola eccezione

"Per entrambe le rassegne gli spettacoli sono ad ingresso gratuito ad eccezione di quello che si svolgerà sull'Isola dei Cipressi, per cui è necessario pagare il traghetto - ha aggiunto Maura Invitti de "Il cerchio tondo" - Per quanto riguarda la rassegna I luoghi del lago e dei colli, coinvolgerà 12 Comuni con 18 spettacoli, tra cui si trovano paesi che aderiscono da sempre e altri che invece si sono appena aggiunti. Ad Oggiono ci sarà anche una micro rassegna di teatro di strada e due eventi che coinvolgeranno il pubblico anche attraverso divertenti giochi. Il prossimo appuntamento sarà sabato 15 luglio alle 17.30 al parco di Villa della Concordia con C'era due volte un re a cura di L'arca di Noè".

Trasmettere messaggi importanti attraverso un linguaggio semplice

Infine Borgonovo ha sottolineato come con un linguaggio semplice si possano trasmettere messaggi importanti, un po' come accade nelle favole di Fedro: "Lo spettacolo di burattini è composto da storie, ognuna delle quali porta con sé messaggi, valori ed emozioni, mantenendo la caratteristica del racconto, dimensione interessante oltre che utile".

Di seguito le due locandine con tutti gli appuntamenti teatrali:

