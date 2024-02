"ABBAdream Tribute", un omaggio straordinario a una delle band più iconiche della storia della musica pop: questo lo spettacolo che andrà in scena venerdì 16 febbraio 2024 alle 21. Un viaggio emozionante nel mondo degli Abba, con la straordinaria band ABBAdream, famosa in Italia e in Europa per la sua incredibile fedeltà e passione nell'interpretare i successi indimenticabili degli anni '70 e '80.

Teatro Manzoni di Merate, venerdì sera appuntamento con "ABBAdream Tribute"

Uno straordinario concerto tributo nel quale si potranno ballare e cantare le hit indimenticabili come "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Fernando" e molte altre, rivivendo l'atmosfera magica e l'energia travolgente che hanno reso gli Abba una leggenda della musica mondiale.

I posti ancora disponibili sono pochi e sono acquistabili in biglietteria giovedì dalle 21 alle 22 o prenotabili scrivendo un messaggio Whatsapp al numero 351 5890142 oppure inviando un'email all'indirizzo cineteatromanzonimerate@ gmail.com

Si ricorda che, in ogni spettacolo della Stagione, oltre al parcheggio interno al Teatro, sono disponibili ulteriori posti auto all'oratorio femminile all'inizio di via Papa Giovanni XXIII (prima della discesa).

ABBAdream, uno dei più acclamati gruppi Abba Tribute

Uno dei più acclamati gruppi Abba Tribute, che spesso si è esibito in tournée all’estero, è costituito proprio dal gruppo italiano ABBAdream, composto da Susanna Pellegrini, Cecilia Pascale, Antonio Gori, Simone Giusti, Alessandro Nottoli e Marco Campagna.

Il loro spettacolo cerca di evocare non solo le canzoni, ma anche le coreografie, i costumi, le luci e i colori della storica band: uno show rievocativo con un pubblico che nell’ambiente del teatro viene invitato ad alzarsi, ballare e battere le mani.

Gli ABBAdream sono un vero e proprio fenomeno: oltre 26.000 "mi piace" su Facebook e i fan della band svedese che accorrono in teatro per rivivere le emozioni attraverso canzoni indimenticabili. Il tour teatrale di ABBAdream ha registrato sold-out a Milano, Firenze, Padova e le serate sono occasione di grande divertimento. Lo spettacolo è stato rappresentato spesso all’estero: in Russia, Romania, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Germania, Slovenia…