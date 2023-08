Al via venerdì 25 agosto 2023 la XXVI edizione del festival teatrale "L’ultima luna d’estate": un festival che da 26 anni valorizza la sacralità e l’unicità dell’arte dal vivo, contrapponendosi all’omologazione di massa e proponendo teatro all’aperto, in contesti di rara bellezza ed eleganza, spesso poco noti agli stessi abitanti del territorio.

"L’ultima luna d’estate": al via la XXVI edizione del festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza

Da venerdì 25 agosto a domenica 3 settembre torna "L’ultima luna d’estate", il festival teatrale giunto alla sua 26esima edizione, anche quest’anno nelle cascine, nei parchi e nelle ville del parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone, nelle provincie di Lecco e di Monza Brianza con oltre venti appuntamenti all’aperto: incontri, spettacoli vibranti e ironici, musica e passeggiate letterarie itineranti sui sentieri boschivi all’interno del Parco.

L'inaugurazione a Villa Lattuada, Casatenovo

Questa edizione si aprirà venerdì 25 agosto alle 18 nell’elegante Villa Lattuada di Casatenovo con un dialogo tra Gad Lernere don Walter Magnoni e a seguire lo spettacolo "Un bès" sulla figura di Antonio Ligabue con l’attore Mario Perrotta.

Tra gli ospiti più attesi Peppe Servillo e Silvio Castiglioni

Tra gli ospiti più attesi Peppe Servillo chiuderà il festival domenica 3 settembre alle 21 al Chiostro San Giovanni di La Valletta Brianza con "Il resto della settimana", basato su testi tratti dall’omonimo romanzo (ed. Feltrinelli) dello scrittore Maurizio De Giovanni. E ancora Silvio Castiglioni con "L’uomo è un animale feroce", omaggio al poeta e scrittore Nino Pedretti (domenica 27 alle 18 a Osnago).

Officine Papage porterà in scena uno spettacolo che gli spettatori non vedranno ma sentiranno perchè si terrà al buio, per riflettere sui pregiudizi (sabato 26 alle 23 nell’Antica Chiesa in località Perego); un affresco sul mitico giornalista sportivo Gianni Brera a cura di Ivano Malcotti (31 agosto alla Cascina Galbusera Nera); "Io, Vincent Van Gogh", emozionante album dell’artista più amato e più incompreso di sempre di e con Corrado D’Elia (29 agosto alle 21 a Villa Borgia di Usmate Velate), Beppe Rosso per la regia di Gabriele Vacis in un "western all’italiana" ambientato in terra di Langa, nato dalla lingua di Beppe Fenoglio, Tommaso Banfi diretto da Giuliana Musso in "Cattivo" dal romanzo di Maurizio Torchio, storia di un detenuto che diverrà saggio, condannato all’ergastolo e dimenticato nella cella di isolamento di un carcere-isola; Tindaro Granata con il suo monologo cult "Antropolaroid" (sabato 2 settembre ore 21 al Parco Robinson di Lesmo), ripercorre, romanzandoli, gli episodi più salienti della vita familiare in una Sicilia ancora un po' antica che dialoga con la contemporaneità.