Anche per le festività 2023 torna "Natale in valle", la rassegna degli eventi di Natale a Valgreghentino. Un ricco calendario tra concerti, tombolata, mercatini e tanto altro, che prenderà il via il 1° dicembre e si concluderà all'Epifania in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del paese.

Valgreghentino, torna "Natale in valle"

Sabato 2 dicembre al Polo Scolastico il consueto appuntamento con il Villaggio di Natale: bancarelle, gonfiabili, laboratori per bambini, taragnata e tanto altro!

Di seguito il programma:

• dalle 14 GONFIABILI, MERCATINI, GIOCHI

cioccolata calda, frittelle, zucchero filato, polenta taragna e merenda per tutti

• dalle 15 LABORATORI NATALIZI per bambini

• alle 17 ACCENSIONE ALBERO DELLE ASSOCIAZIONI e CAPANNA CON LA NATIVITÀ

con gli Zampognari de "I Picétt del Grenta"; a seguire vin brulè e panettone