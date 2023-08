Storia, devozione e una tradizione secolare portata avanti con amore e impegno da un gruppo di amici. Non sono mancate anche in questo 2023 le celebrazioni in quel di Olginate per la ricorrenza liturgica di San Rocco, al quale in paese è dedicata la chiesetta nell’omonima via, a pochi passi da Villa Sirtori e dunque anche dal lungolago.

Olginate celebra la festa di San Rocco

Per l’occasione, nella mattinata di mercoledì 16 agosto 2023, la piccola chiesetta è tornata a riempirsi di fedeli accorsi con la consueta devozione per assistere alla messa celebrata dal parroco don Matteo Gignoli e ricevere la benedizione del santo facendo letteralmente "tornare a vivere" la zona.

"Siamo contenti di aver potuto registrare questa grande partecipazione – ha commentato Anna Scaccabarozzi, volontaria del gruppo "Amici di San Rocco", che con altre donne del paese gestisce la chiesetta – nonostante la festa, dopo il periodo Covid sia stata notevolmente ridimensionata. Le persone hanno voluto comunque partecipare, e questo per noi è motivo di orgoglio che ci ripaga per l’impegno".

Tante le attività organizzate per l'occasione dagli "Amici di San Rocco"

Accanto alle celebrazioni religiose non sono mancate però le diverse attività organizzate per l’occasione dagli "Amici di San Rocco" con alcune lotterie a premi e una vendita di torte, prodotte e offerte dalle donne del paese e allestite all’esterno della chiesa.

"Attraverso queste iniziative – ha continuato la Scaccabarozzi – è stato possibile raccogliere circa 980 euro che per noi è una cifra davvero importante e che consegneremo in toto alla parrocchia. Doveroso ringraziare i commercianti del paese e i cittadini che ci hanno sostenuto con i premi e con le torte. L’auspicio è che si possa tornare ai vecchi tempi pre pandemia, riconvolgendo i bambini con giochi e iniziative in Villa Sirtori. Magari, anche grazie al sostegno della Pro loco come un tempo".

Luca De Cani