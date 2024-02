Nuove mete del turismo? Un viaggio alla scoperta dell'Albania

Alla scoperta dell’Albania. La Polisportiva Libertas Cernuschese propone, dal 29 maggio al 4 giugno, un affascinante tour per conoscere meglio la novità esplosa nella stagione 2023. L’estate che ci siamo appena lasciati alle spalle, infatti, ha visto una grande crescita del Paese che si affaccia sulla Penisola Balcanica bagnata dal Mar Adriatico e dallo Jonio. Il programma del tour messo a punto dalla Polisportiva Libertas Cernuschese è molto intenso e stimolante.

Nove mete del turismo? Un viaggio alla scoperta dell'Albania

Il 29 maggio in mattinata è previsto il ritrovo dei partecipanti a Bergamo per l’imbarco e partenza per Tirana e successivo arrivo a Berat per un pomeriggio dedicato alla visita della cittadina e ingresso al Castello del XIII secolo. Il secondo giorno partenza per Argirocastro, città della pietra, con ingresso al Castello, mentre nel pomeriggio partenza per Saranda con sosta e ingresso alla Sorgente dell’Occhio Blu. Terzo giorno escursione a Butrinto e ingresso per la visita del sito archeologico, inserito nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Quarto giorno partenza per il nord del Paese con sosta a Porto Palermo con ingresso al Castello, quindi trasferimento a Valona per una passeggiata sul lungomare e visita al porto, alla Moschea Muradie e per ammirare le tracce storiche. Quinto giorno partenza per Apollonia e ingresso nel sito archeologico, visita al museo archeologico, quindi raggiungimento di Ardenica e ingresso per la visita al monastero, la chiesa di Santa Maria e la cappella San Triadhe. Il penultimo giorno del tour prevede la partenza per il lago di Scutari, una delle città più antiche d’Europa con ingresso alla Fortezza di Rozafa e visita al centro storico dopo il restauro della Città Vecchia. Il 4 giugno mattinata dedicata alla visita a Tirana per ammirare gli “Walbanesi”, il mosaico sulla facciata del Museo Storico Nazionale, la statua dell’eroe Skanderberg, la Moschea di Et’hem Bey, gli edifici governativi e il Centro Internazionale della Cultura. Dopo il pranzo trasferimento all’aeroporto e partenza per Bergamo.

La quota del tour è di soli 1.690 euro (minimo 15 partecipanti) che può scendere a 1.570 se i partecipanti saranno 20. Ulteriori informazioni si possono avere ogni giovedì dalle 15 alle 17 presso la sede della Polisportiva Libertas Cernuschese oppure interpellando direttamente da Annalisa (349.7558980) e Nicola (340.3473288)