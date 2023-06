Ecco i festival estivi sul territorio proposti dalle diverse associazioni

Buon cibo, musica, proposte culturali, sport e attenzione all’ambiente: cambiano i nomi ma la ricetta per il successo dei festival estivi della Provincia di Lecco è sempre la stessa.

Presentati a Calolzio i festival estivi proposti dalle diverse associazioni

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 1° giugno, per la prima volta nella loro storia, all’interno dell’Hammer Pub di Calolziocorte, si sono riuniti i volontari delle associazioni Andech, BriUp, Dinamo Culturale, FrecciaRossa, Monte Rock, Oradaria, Pintupi, Risuono, Sant’Anna Social Club, Sbanda Brianza e Sonica per presentare insieme, ciascuno il proprio festival ma anche per mettere in comune esperienze e "fare rete".

"Un modo per cominciare a fare rete fra di noi"

"L’incontro di oggi è solo l’inizio, una presentazione, un modo per cominciare a fare rete e, magari, dai prossimi anni ritrovarci per organizzare qualcosa di più strutturato facendoci sentire tutti assieme" ha affermato il gruppo di volontari.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3 Foto di gruppo delle 11 associazioni

Ecco tutti gli appuntamenti

Ad aprire le danze sarà il "Ghost Town Freeride" di Sbanda Brianza che tornerà nel weekend del 17 e 18 giugno a portare sulle strade di Consonno e Olginate i più bravi atleti di longboard downill ai quali faranno da cornice eventi musicali e "tante altre sorprese".

Nello stesso weekend (dal 16 al 18 giugno) tornerà anche l’immancabile appuntamento con "Rock in Riva" di Oradaria nella splendida cornice del Parco Ulisse Guzzi di Abbadia Lariana, dove il lago incontra lo spirito del divertimento.

Nel weekend successivo (24 e 25 giugno) saranno tre gli appuntamenti imperdibili: a partire dal "Monte Rock Festival" di Montevecchia che, giunto ormai alla sua 4° edizione, rappresenta di fatto un evento polivalente che racchiude in se musica, cultura e sport con un occhio sempre strizzato ai diritti umani e alla sostenibilità ambientale.

A Barzago invece, dal 23 al 24 giugno nel padiglione delle feste, andrà in scena la 9° edizione de "Frecciarossa Live" che, oltre alla buona musica, proporrà il torneo "In campo con Saren", omaggio ad un educatore e allenatore scomparso prematuramente.

Terzo appuntamento sarà con il festival delle capacità giovanili "BriUp" (dal 23 al 25 giugno) che porterà la musica techno nella cornice del monastero sconsacrato di Santa Maria della Misericordia di Missaglia.

A cavallo tra giugno e luglio (29-30 giugno e 1-2 luglio) toccherà invece, a Villa Sirtori di Olginate, all’associazione Risuono e i suoi "Toni Molesti" giunto alla sua 17° edizione. Un festival che in passato è andato in scena in diverse location del territorio ma che sembra aver trovato la sua giusta collocazione a Olginate dove, spiegano dall’associazione, "ci vogliono davvero bene".

Dal 6 all’8 luglio toccherà invece ad Andech e alla sua "San Paol in fest" al Parco Penne Nere di Monte Marenzo, una perla incastonata nei boschi, che quest’anno taglierà il traguardo delle 10 edizioni: festeggiamenti, serate musicali e buona birra faranno da traino ad un evento unico nel suo genere.

La rassegna cinematografica di animazione sperimentale "Fantasmagorie" dell’associazione Dinamo Culturale allieterà invece le serate dal 16 sal 16 luglio a Palazzo Belgioioso e al Circolo Libero Pensiero di Lecco.

Immancabile, tra tutti gli appuntamenti, il "Pintupi Open Air" di Paderno d’Adda che porterà sul palco del Centro Sportivo di Paderno, dal 13 al 16 luglio, oltre a tante band anche l’intero mondo associazionistico del territorio con banchetti e attività.

Joe Bastianich con la sua musica (purtroppo no, non sarà in cucina) sarà invece una delle guest star che animeranno la "Festa di Sant’Anna", tra gli eventi più attesi e frequentati di tutta la provincia, che andrà in scena dal 19 al 23 luglio in quello che gli organizzatori definiscono "l’ultimo avamposto della provincia di lecco" ovvero Casatenovo. Non mancheranno le specialità culinarie, la musica e tante altre sorprese.

Chiuderà la rassegna "Sonica23" dell’associazione Sonica che riempirà per la 19° volta la Piazza del Mercato di Mandello del Lario dal 31 agosto a 2 settembre con una line-up tutta da scoprire ma ancora in via di definizione.

Luca De Cani