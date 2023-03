Festa della donna tutta da ridere: a Merate ci sono Le Scemette di Zelig

Uno spettacolo esilarante, con sei donne che parleranno dell’universo femminile con ironia e intelligenza, nel giorno dedicato a tutte le donne: l’8 marzo.

Con una duplice finalità: far divertire i meratesi, ma anche aiutare la Parrocchia, visto che una parte del ricavato verrà devoluta all’iniziativa «Dona un ombrello» lanciata dall’oratorio di Merate.

«Sketch in the city», evento organizzato dall’agenzia Duepunti di Cernusco, porterà sul palco del Cineteatro Manzoni di Merate, alle 21 di mercoledì 8 marzo, il gruppo comico «Le Scemette», sei divertenti attrici comiche di Zelig in cui tutte e tutti si possono riconoscere e sorridere.

Festa della donna con... Le Scemette

Rossana Carretto, Alessandra Ierse, Laura Magni, Viviana Porro, Nadia Puma e Alessandra Sarno proporranno sketch, autoconclusivi, della migliore tradizione teatrale che rappresentano in modo satirico e irriverente la vita quotidiana delle donne, facendo leva su stereotipi e clichè sempre attuali.

Ritmo, battute, gag, colpi di scena caratterizzano le mini storie che queste versatili comiche portano in scena per parlare dei vizi e difetti delle donne nella società contemporanea.

Donne che, forse, ci assomigliano, donne che sembrano di famiglia, donne che ognuno di noi può incontrare tutti i giorni per strada, in metropolitana o in fila alla posta.

Amiche, nemiche, complici, a volte perfino amanti: «Le Scemette» non mancheranno di sorprendere, affrontando anche temi delicati ed importanti, perché sanno far ridere e divertire, certo, ma è vero anche che, nella realtà, «Le Scemette» sono comiche serissime…

L’appuntamento è per le ore 21 di mercoledì 8 marzo: i biglietti d’ingresso costano 27 euro (Poltronissima numerata) e 24 euro (Poltrona).

Durante la serata, tutte le donne riceveranno un omaggio floreale offerto «Il Fioraio» di Olgiate Molgora.

Info e biglietti

I biglietti per «Sketch in the city» sono in vendita al Cineteatro Manzoni, che si trova all’interno dell’oratorio di Merate in via Via Papa Giovanni XXIII, 24. La biglietteria è aperta il martedì, mercoledì e giovedì dalle 21 alle 22.

Il biglietto con posto numerato (Poltronissima) costa 27 euro, quello senza numerazione (Poltrona) 24 euro.

Per prenotazioni e informazioni è possibile mandare un messaggio Whatsapp al numero 351.5890142 oppure mandare una mail a cineteatromanzonimerate@gmail.com. Per prenotazioni lasciare nominativo, numero di biglietti, recapito telefonico e indirizzo mail: verrà confermata la prenotazione con mail di risposta. Da presentare alla biglietteria al momento del ritiro dei biglietto.