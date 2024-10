Ville e musei del Lago di Como: nasce il coordinamento

h. 17.30 Museo della Seta

Lago di Como. L’Arte del Paesaggio

Conferenza: in dialogo fotografi, artisti, curatori e paesaggisti si confronteranno sul tema del Paesaggio di Lago

Conference: photographers, artists, curators, and landscape designers will engage in a discussion on the theme of the Lake Landscape

Ingresso libero. Gradita la prenotazione Free entry. Reservation appreciated.

prenota@museosetacomo.com

ogni ora, dalle 10.00 alle 14.00

every hour from 10:00 am to 2:00 pm

Villa Bernasconi

Visita guidata del Museo e laboratorio

“Stampare con il legno” – Xilografia su stoffa o carta sui temi del Liberty della Villa. A cura di Riccardo Anzani.

Guided tour of the museum and workshop “Printing with wood” – Woodcut printing on fabric or paper with themes inspired by the Art Nouveau of the Villa. Led by Riccardo Anzani.

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria Free entry. Reservation required.

www.villabernasconi.eu

h. 10.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00

Villa Pizzo

BotanicArt!

Esplorazione del grande parco botanico, tra alberi secolari, specie autoctone, esotiche e collezioni di fiori, seguita da un laboratorio di stampa botanica su carta a partire da fiori e foglie raccolti nel giardino.

Explore the large botanical park, with centuries-old trees, native and exotic species, and flower collections, followed by a botanical printing workshop on paper using flowers and leaves collected from the garden.

Prenotazione obbligatoria Reservation required

booking@villapizzo.com | +39 331 134 0676

Costo: 15,00 € bambino + adulto. Adulto aggiuntivo: 10,00 €.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

In case of bad weather, the event will be canceled

h. 10:00 – 12:30 / 15:00 – 18.00

Casa Brenna Tosatto

Dietro le quinte. La magia del costume tra lago, ville e musica

Mostra degli abiti di scena della costumista teatrale, Franca Squarciapino, vincitrice dell’Oscar per Cyrano de Bergerac.

A cura di Roberta Bernasconi.

Exhibition of stage costumes by theater costume designer Franca Squarciapino, Oscar winner for Cyrano de Bergerac. Led by Roberta Bernasconi.

h. 11.00

Conferenza: Roberta Bernasconi dialogherà con la costumista Franca Squarciapino

Conference: Roberta Bernasconi will have a discussion with costume designer Franca Squarciapino

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria Free entry. Reservation required

info@casabrennatosatto.com

h. 16.00

Museo del Paesaggio

Dal Lario al mondo: i viaggi di Giovio, Amoretti e Magellano

Conferenza di Pietro Berra nell’ambito della Mostra “Dalle Alpi alle Ande-Immagini

e documenti della grande emigrazione”.

Conference by Pietro Berra as part of the exhibition “From the Alps to the Andes-Images and Documents of the Great Migration”

Ingresso libero. Prenotazione consigliata Free entry. Reservation recommended

museodelpaesaggio@comune.tremezzina.co.it

h. 11.00

Villa Carlotta

La Sala dei gessi di Villa Carlotta: un tesoro da riscoprire

Conferenza a cura di Cinzia Parnigoni e Luigi Soroldoni. Presentazione del restauro dei grandi modelli per i rilievi destinati all’Arco della Pace di Milano.

Conference led by Cinzia Parnigoni and Luigi Soroldoni. Presentation of the restoration work of the models for the reliefs intended for the Arco della Pace in Milan

Evento incluso nel ticket di ingresso Event included in the ticket upon reservation

Prenotazione www.villacarlotta.it

h. 10.30 – 18.00

Villa Monastero

“Botanica dei sentimenti: erbari, miniature, paesaggi di lago nell’età di Manzoni”

h. 10.30 Mostra: visita guidata su prenotazione. Apertura mostra: fino al 30 novembre 2024

Exhibition: guided tour upon reservation. Exhibition open until November 30, 2024

Ingresso a pagamento. Paid entry.

www.villamonastero.eu

h. 9.00 – 19.00

Bellano Arte Cultura

San Nicolao – Spazio espositivo e collezione Danilo Vitali

Ingresso gratuito. Free entry.

h. 9.00 – 19.00

Orrido di Bellano

Info e prenotazioni Info and reservations

+39 0341 1812535 / info@orridobellano.it

Biglietti acquistabili online o in biglietteria

Tickets can be purchased online or at the ticket office

www.discoveringbellano.eu

h. 09.15 – 17.45

Cà del Diavol

È consigliata la prenotazione, sono previsti slot orari di 8 persone per volta

Reservation is recommended, each slot can accommodate a maximum of 8 people

Info e prenotazioni Info and reservations

+39 0341 1812535 / info@orridobellano.it

Biglietti Cà del Diavol + Orrido di Bellano

www.discoveringbellano.eu

h. 18.30

Cinema di Bellano via Roma, 3

Il bello dell’Orrido con Giulia Depentor

All’ombra dei cipressi “Immemòriam”: quante storie rivivono nei cimiteri

Ingresso gratuito senza prenotazione fino ad esaurimento posti

Free entry without reservation, subject to availability

h. 16.30

Bellano Arte e Cultura

Ritrovo presso la chiesa, in Piazza Santa Marta Meeting point: church in Piazza Santa Marta

Percorso con i Custodi del Patrimonio di Bellano

Guided tour by the Custodi del Patrimonio

Chiesa di Santa Marta, Chiesa di San Rocco, Cimitero di Bellano

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria Free entry. Reservation required

custodipatrimoniobellano@gmail.com

Tutte le attività si svolgeranno come da programma anche in caso di maltempo.

All activities will proceed as scheduled, even in case of bad weather.

h. 15.00

Museo Barca Lariana

Visita guidata e apertura straordinaria dei magazzini

Guided tour and special opening of the storage rooms

Costo: 12,00€ Cost: €12.00

h. 10.30

Villa del Balbianello

FAI Fondo Ambiente Italiano

Paesaggio d’acqua, alla scoperta dei giardini di Villa del Balbianello

Una speciale visita in esclusiva dei giardini di Villa del Balbianello, per conoscere la storia di questo luogo unico al mondo e ripercorrere le tappe della sua creazione, raccontata da chi quotidianamente se ne prende cura.

An exclusive special tour of the gardens of Villa del Balbianello, to learn about the history of this unique place in the world and retrace the steps of its creation, as told by those who care for it daily

Prenotazione obbligatoria – Intero 25,00 €; iscritto FAI 10,00 €

Reservation required by email – €25.00 full price; €10.00 for FAI members

booking.balbianello@fondoambiente.it

L’iniziativa si svolgerà come da programma anche in caso di maltempo.

The event will proceed as scheduled, even in case of bad weather