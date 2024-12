Una tradizione amata da grandi e piccini, quella dei mercatini di Natale. Con dicembre gli appuntamenti si moltiplicano davvero su tutto il territorio della Provincia di Lecco, dal capoluogo alla Valsassina passando dalla Brianza. Organizzate anche voi un mercatino? Segnalatecelo redazione@primalecco.it.

Tutti pazzi per i mercatini di Natale: ecco dove trovarli in provincia di Lecco

A Lecco da non perdere il Villaggio di San Nicolò, con i tradizionali mercatini natalizi che si snoderanno tra Lungolario Isonzo e piazza Cermenati. I mercatini saranno in attività dalle 8 alle 19.30 il sabato e la domenica e da dicembre saranno aperti anche il venerdì e nei giorni festivi. Inoltre, saranno sempre aperti dal 22 al 29 dicembre (eccetto il giorno di Natale), per poi riaprire sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio. L'ultimo fine settimana di apertura sarà quello di sabato 11 e domenica 12 gennaio.

Airuno

Prodotti di artigiani, hobbisti e venditori regionali con servizio ristoro e un programma ricco di eventi.

Dove: Via Postale Vecchia

9:00 – 18:00 Contatti: prolocoairuno@gmail.com – Facebook

Barzanò

Bancarelle natalizie con prodotti artigianali e idee regalo.

Dove: Piazza Mercato

9:00 – 17:00 Contatti: +39 334 949 2102 (Whatsapp) – proloco.barzano@virgilio.it – Pro Loco Barzanò

Mercatini di Natale a Calolzio

Colico

Mercatini natalizi con prodotti tipici e idee regalo, immersi nel panorama del Lago di Como.

Dove: Piazza Garibaldi

10:00 – 19:00 Contatti: +39 0341 930 930 – info@visitcolico.it – Visit Colico

Mercatini di Natale a Olginate

Bancarelle natalizie con prodotti tipici e artigianali.

Dove: Vie del centro paese

8:00 – 18:00 Contatti: +39 377 335 6392 – prolocoolginate@gmail.com

Paderno d’Adda

12^ edizione del mercatino con artigianato e associazioni locali.

— Contatti: info@prolocopadernodadda.com – Facebook

Premana

