Mancano pochi giorni alla festa che la Fabio Sassi si regalerà per celebrare i suoi primi 35 anni di vita. Giovedì 16 maggio, alle 21, sul palco del cineteatro Manzoni dell'oratorio di Merate, in via Papa Giovanni XXIII, salirà il comico e mago Raul Cremona con lo spettacolo «Bravissssssimo!».

Raul Cremona a Merate per la Fabio Sassi: cresce l'attesa

Un omaggio all'insegna delle risate e del divertimento per un'associazione, con i suoi volontari, i suoi responsabili e non di meno i suoi ospiti, che in questi lunghi anni ha realizzato tanto, tantissimo per il nostro territorio.

Trentacinque anni fa, nel 1989, nasceva la Fabio Sassi. Un gruppo di volontari si mise allora a disposizione del dottor Mauro Marinari, decidendo di sostenere in tutto e per tutto la sua attività, dando vita all'hospice «Il Nespolo» di Airuno, sposando la causa delle cure palliative e dell'assistenza indispensabile che meritano i malati terminali. Avevamo aperto questo filone lo scorso 16 aprile, omaggiando a nostra volta la Fabio Sassi per il traguardo raggiunto, intervistando chi in quegli anni si spese tantissimo per dare vita all'associazione e per trovare le risorse economiche che portarono all'apertura dell'hospice, ovvero la presidente onoraria Daina Mac William. Con lei abbiamo ripercorso le tappe che portarono all'apertura del centro airunese, ma anche le intuizioni del dottor Marinari e i primi passi della Fabio Sassi. La settimana successiva è stata la volta di Daniele Lorenzet, in carica nel ruolo di presidente dell'associazione da quattro anni. Il 35esimo anno di vita del sodalizio coincide con la scadenza del suo mandato.

«Ho deciso di tornare a essere un semplice volontario e di non propormi nel Cda, perché voglio che i nuovi consiglieri si sentano completamente liberi di impostare il loro lavoro. L'esperienza da presidente mi ha arricchito moltissimo, è stata una tappa di un percorso che mi ha visto impegnato nel mondo del volontario sin da ragazzo» ha spiegato Lorenzet.

Lo spettacolo che vedrà protagonista sul palco dell'oratorio meratese Raul Cremona si svolgerà proprio nei giorni in cui il Consiglio d'Amministrazione della Fabio Sassi si riunirà per esprimere il nome del nuovo presidente. L'appuntamento di giovedì prossimo è di quelli da appuntarsi tassativamente sul calendario.

A organizzarlo, oltre alla Fabio Sassi Stessa, con la collaborazione degli Amici del Giornale di Merate, è l'agenzia Duepunti Srl dell'ex sindaco di Cernusco Giovanna De Capitani e il marito Maurizio Rezzoli. De Capitani, settimana scorsa, ha descritto lo spettacolo del comico come «un excursus dei suoi personaggi più famosi che negli anni ha portato in Tv». Duepunti e la Fabio Sassi intendono bissare il successo che due anni fa ebbe lo spettacolo comico organizzato sempre in oratorio con protagonista Teo Teocoli. Allora, com'è anche in questo caso, il ricavato raccolto sarà interamente devoluto in favore della Fabio Sassi per l'attività svolta al Nespolo di Airuno. I biglietti, al prezzo di 25 euro, sono disponibili su Eventbrite oppure direttamente al cineteatro il 10 maggio a partire dalle 21.15.