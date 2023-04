"Quale sinistra": questo il titolo dell'interessante incontro promosso dall'Associazione culturale La Semina di Merate in programma per lunedì 11 aprile 2023 a partire dalle 18. A confrontarsi sul tema di estrema attualità saranno lo storico ed Editorialista del Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia e Aldo Schiavone, docente, saggista e storico.

"Quale sinistra": confronto tra Ernesto Galli Della Loggia e Aldo Schiavone con La Semina

La crisi in cui si dibatte la sinistra, non solo italiana, rivela un drammatico vuoto di pensiero di idee. Per prima cosa bisogna ricostruire il quadro culturale di un nuova identità. La straordinaria trasformazione delle società occidentali in seguito alla rivoluzione tecnologica e alla fine di quella che si può definire l’età del lavoro e della grande industria HA mutato radicalmente la scena economica e sociali in cui ci muoviamo

Sarà possibile seguire l'incontro sui canali ufficiali de La Semina

https://www.facebook.com/laseminaofficial/?locale=it_IT

https://www.youtube.com/channel/UCj0Hp6KG9k7glqlAp8cHxFw