Primo weekend natalizio: cosa fare a Lecco e provincia sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023

Ci siamo, quello che è alle porte è il primo fine settimana dove si respirerà davvero l'armosfera natalizia. Sono davvero tanti gli eventi in programma in città e in provincia. Ecco quindi una selezione degli appuntamenti sul nostro territorio.

Primo weekend natalizio: cosa fare a Lecco

Partiamo dal capoluogo dove gli eventi per le imminienti feste di Natale, partiti con l'accesnione delle Luci su Lecco si sommano anche a quello irganizzati in occasione della festa patronale di San Nicolò.

Sabato 2 dicembre alle 18.30 verrà acceso il grande albero in piazza Mazzini.

Sabato 2 dicembre, alle 21:00, nella Basilica di San Nicolò con il concerto di apertura delle celebrazioni: l’Accademia Corale di Lecco eseguirà la Messa da Requiem in re minore KV 626, per soli coro e orchestra, di Wolfgang Amadeus Mozart. L’evento è a ingresso libero.

Da domenica 3 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024 in Villa Manzoni sarà visitabile la consueta Mostra di presepi promossa in collaborazione con l'Associazione Italiana Amici del Presepi. La mostra sarà inaugurata sabato 2 dicembre alle 17:30.

Domenica 3 dicembre 2023 alle 11 all'auditorium del Centro civico Sandro Pertini di Germanedo. Ad essere premiati saranno la Calcio Lecco ritornata in serie B dopo 50 anni, il fotografo Mauro Lanfranchi e Paolo Cereda, compianto deus ex machina di Libera Lecco.

Per tutto il fine settimana, sabato 2 dicembre e domenica 3 dicembre, sul sagrato della Basilica verranno distribuite, al termine delle messe, le tradizionali mele di San Nicolò, caratteristico dono atteso da ogni lecchese.

In occasione delle celebrazioni per San Nicolò, patrono cittadino, il Comune di Lecco propone una serie di visite guidate al Teatro della Società per sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023 alle 14.30, 15.30 e alle 16.30.

Ballabio

Barzanò

Bellano

Si alza il sipario sul calendario di eventi natalizi preparato dal Comune di Bellano, in collaborazione con le associazioni bellanesi. A inaugurare in grande stile il programma natalizio sarà l’avvio della terza edizione di “Orrido Magic Christmas Light” con l’accensione delle luci all’Orrido e in paese alle 16.30 di sabato 2 dicembre. Il tutto abbinato all’open day della Ca’ del Diavol, per il quale è possibile prenotare l’ingresso gratuito. Lo stesso giorno, ma con inizio alle 14.30, in piazza Tommaso Grossi, Babbo Natale e i suoi Elfi accoglieranno tutti i bambini per un pomeriggio in allegria, con allestimento del grande albero e la merenda.

Calolziocorte

Casatenovo

A Casatenovo è in arrivo una ventata natalizia. Nel pomeriggio di sabato 2 dicembre, infatti, tra via Manzoni e piazza Mazzini ci sarà l’evento «Accendiamo il Natale». Si parte alle 14.45 con la lettura animata a cura del Cse Artimedia, quindi alle 15.30 ci sarà lo spettacolo Mister Kiwi Christmas Show. Alle 16 arriverà addirittura Babbo Natale in carne e ossa, alle 16.30 sarà poi il turno degli zampognari. Alle 17 partirà poi il corteo di lanterne e ci sarà l’accensione del grande albero di Natale. Per tutto il pomeriggio ci saranno anche vin brulè, dolci e laboratori vari per i bambini.

Cassago

Fra alberi di Natale, decorazioni e musica festosa, a Cassago non si dimentica la solidarietà. L’Amministrazione comunale, in collaborazioni con le associazioni locali, organizza per domenica 3 dicembre «Natale di solidarietà», la tradizionale manifestazione che si terrà in via Visconti dalle 9 alle 17. Nel pomeriggio verranno proposte anche attività ludiche e ricreative a cura dell’Amministrazione. Tutto il ricavato verrà dato in beneficenza all’associazione Fabio Sassi di Merate e al Servizio cani guida Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti Onlus di Limbiate. In caso di maltempo la manifestazione si terrà comunque, ma all’interno della palestra comunale.

Civate

Domenica 3 concerto per associazione Tinnamorerai di me STORIE STELLE SOGNI - Voci bianche in concerto alle 16 in chiesa Ss. Vito e Modesto.

Colico

Sabato 10 apriranno in Piazza Garibaldi gli attesissimi mercatini di Natale, con tante idee regalo, prodotti enogastronomici locali, prodotti artigianali e tanto altro. I mercatini saranno aperti dalle 10 alle 19, 2-3-8-9-10-16-17-23-24-26-30-31 dicembre e 1-6-7 gennaio.

Ello

Galbiate

Per l’ottavo anno, forti del gradimento delle scorse edizioni, l’Associazione WWF Lecco ripropone il tradizionale evento dedicato ai bambini, organizzato a Villa Bertarelli di Galbiate in collaborazione con il Parco Monte Barro e con il supporto di Il Campo dei Fiori di Galbiate. La proposta è rivolta quest'anno ai nati negli anni 2013/14/15/16 per un pomeriggio di gioco, disegno e creatività. Appuntamento sabato 2 dicembre alle 14.15.

Mandello

Weekend con i primi eventi natalizia a Mandello. Sabato 2 dicembre alle 15 si tengono le "Letture con la sciarpa" alla Biblioteca Comunale E. Carcano (ingresso gratuito ma gradita la prenotazione a favolaremandello@gmail.com); domenica 3 dicembre dalle 14.30 protagonisti ancora i bambini con "Giò Madonnari - Concorso per alunni di scuola primaria" nel Viale Pedonale della Scuola Primaria (in caso di maltempo l'evento sarà annullato) e alle 16 verrà proiettato il film "Il Grinch" alle 16 al teatro comunale F. De Andrè (ingresso gratuito).

Merate

Una mostra antologica con le opere dell'artista Alfredo Colombo. Ad organizzarla sarà Artee20. Sabato 2 dicembre, alle 18, l'inaugurazione nella sede dell'associazione in piazza Italia 10.

La mostra sarà visitabile fino al prossimo 14 gennaio, il venerdì dalle 15 alle 18.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30.

Sabato 2 dicembre alle 15,30 spettacolo per bambini e famiglie al Teatro Manzoni Un burattino di nome Pinocchio": verrà riletta in chiave contemporanea la classica fiaba di Collodi che ha affascinato intere generazioni. La regia dello spettacolo è curata da Michele Visone e interpretata dalla Compagnia All Crazy.

L'associazione Novadanza Merate presenta lo spettacolo di danza che sarà messo in scena dalle allieve della scuola in collaborazione con Alhena Dance Company. Lo spettacolo proposto, ideato da Adele Di Giovanni e Roberta Sola, è tratto dal film natalizio «Polar Express» e si terrà sabato 2 dicembre alle 20.45 nell'auditorium Mary Ward del Collegio Villoresi di Merate. Per partecipare all'evento, si dovrà prenotare obbligatoriamente all'indirizzo novadanzamerate@gmail.com oppure al numero 351.6900477.

"Con Sant'Ambrogio aspettando il Natale", la rassegna organistica in scena a Merate. Imperdibile appuntamento domenica 3 dicembre 2023 alle 16 con il concerto nella rassegna organistica "Giuseppe Zelioli". L'ingresso all'evento è libero.

Montevecchia

Vercurago

Valgreghentino

Sabato 2 dicembre al Polo Scolastico il consueto appuntamento con il Villaggio di Natale: bancarelle, gonfiabili, laboratori per bambini, taragnata e tanto altro!

Valmadrera

