"Camminare è diverso da passeggiare e andare a zonzo. Camminare presuppone una meta e quindi è un atto che ha anche un alto valore simbolico". Lo ha sottolineato oggi, martedì 10 settembre 2024, nella sede della Acli a Lecco, Renato Ornaghi, presidente dell'associazione culturale Cammino di Sant'Agostino, nel presentare il primo dei quattro cammini inseriti nel progetto Percorsi venerabili in programma per il 15 settembre da Lecco a Cassago.

Percorsi venerabili: da Lecco a Cassago sulle tracce di sant'Agostino

Una iniziativa unica nel suo genere, che punta a diventare un appuntamento fisso nel panorama degli eventi settembrini, quella realizzata da Piccolo Teatro Pratico APS, Acli Lecco, Aval Lombardia, in collaborazione con la rete di sostegno costituita da Acli Lombardia, Associazione Cammino di Sant'Agostino, Associazione storico-culturale Sant'Agostino e UNPLI Lombardia e il patrocinio dei Comuni di Lecco, Galbiate, Oggiono, Cassago e del Parco Monte Barro.

"Percorsi venerabili è un progetto finanziato e riconosciuto all'interno del Bando Regione Lombardia Terzo Settore Triennio 2023-25, con il supporto della Regione Lombardia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ha spiegato Davide Colavini di Piccolo Teatro Pratico - Si tratta di un'idea nata all'indomani dell'uscita del docufilm “Peregrinus” dedicato al Cammino di Sant’Agostino e ai camminatori L'obiettivo del progetto è promuovere il turismo lento come esperienza preziosa per scoprire e conoscere territori, storia e cultura legata al passaggio di Agostino d'Ippona. Per questo motivo sono stati individuati quattro cammini, dove si valorizzeranno le tappe in questione con murales artistici che riqualificheranno alcuni punti del percorso e totem informativi che, grazie ad un QR code, permetteranno l'accesso al sito percorsivenerabili.it (attualmente in costruzione), il quale offrirà approfondimenti, appuntamenti e immagini e altre informazioni utili del cammino"

Due come detto i cammini in programma per quest'anno: quello di sabato nel Lecchese e la Tappa Milano - Pavia il 3 novembre. Per l'anno 2025 sono previsti altri due cammini evento, le cui date e percorsi saranno comunicate successivamente.

"La prima tappa, da Lecco a Cassago, coinvolgerà non solo i partner del progetto, ma anche le municipalità di Lecco, Galbiate, Oggiono e Cassago Brianza; comuni patrocinanti che offriranno punti di sosta lungo il percorso - ha aggiunto Ornaghi - Lungo il percorso i camminatori avranno la possibilità di ammirare gioielli come la chiesa incompiuta di San Michele, Villa Bertarelli, il battistero di Oggiono, la chiesa di Garbagnate. E' un percorso davvero magnifico".

23 i chilometri da percorrere a piedi. Troppi? Niente paura perchè a Oggiono ci sarà la possibilità di proseguire fino a Cassago con Trenord (spese di trasporto a proprio carico) diminuendo quindi la lunghezza del Cammino.

"In occasione della prima tappa, all'arrivo al Parco Rus Cassiciacum e relativa Cittadella Agostiniana, sono previste attività ed eventi durante la giornata per coinvolgere non solo i pellegrini, ma l'intera comunità locale. Nel parco si svolgeranno infatti animazioni per bambini, mostre d'arte, annulli filatelici, lezioni sulle stelle, proiezione di un docufilm e spettacoli" ha aggiunto poi Luigi Beretta presidente dell'Associazione Sant'Agostino di Cassago che ha posto l'accento sull importantissimo rapporto "tra il secondo più importante convertito dopo San Paolo e il nostro territorio". Sant'Agostino infatti S. Agostino soggiornò a Cassago nel 386-387 d. C. con la madre Monica, il figlio Adeodato, altri parenti e amici per prepararsi al battesimo. In questa località Agostino scrisse i Dialoghi e i Soliloqui.

PROGRAMMA DELLA CAMMINATA DEL 15 SETTEMBRE 2024

8:30 – Basilica di San Nicolò, LECCO

Ritrovo, benedizione, consegna della credenziale e partenza ore 9:00;

11:00 – Sosta a GALBIATE

Villa Bertarelli – Ville Aperte;

12:45 – Arrivo a OGGIONO

Visita Chiesa Plebana, pranzo al sacco presso Sala Consiliare Comunale;

13:45 – Ripartenza camminata

Possibilità di proseguire fino a Cassago con Trenord, spese di trasporto a proprio carico;

17:15 – Arrivo a CASSAGO BRIANZA

Parco Archeologico Rus Cassiciacum, attività ed eventi a partire dalle ore 14.00;

ISCRIZIONI INFO@CAMMINODIAGOSTINO.IT

indicando nome, cognome, telefono e numero partecipanti, costo partecipazione 5 euro a copertura assicurativa

L’evento è inserito anche nel programma Adda Food Art Valley

PROGRAMMA EVENTI, PARCO ARCHEOLOGICO “RUS CASSICIACUM”

EGGS ON THE MOON – IL VIAGGIO (dalle 14:00 alle 21:00)

Inaugurazione mostra artistica personale di Giorgio Arrigoni, presso la Cittadella all’interno del Parco, dal titolo Eggs on the Moon, con dipinti e mail-art a tema spaziale. Saranno esposti i dipinti originali contenuti nel libro “Eggs on the moon” pubblicato in occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna.

ANNULLO FILATELICO SPECIALE (dalle 14:00 alle 20:00)

In contemporanea, sempre presso la Cittadella all’interno del Parco, sarà allestito un ufficio postale con annullo filatelico speciale a tema “Dante il viaggio” oltre a prodotti filatelici. Sarà inoltre disponibile una cartolina dedicata all’evento da utilizzare per l’annullo speciale. Durante l’orario di apertura dell’Ufficio postale dalle 14 alle 20 potrà essere spedita la corrispondenza per qualsiasi destinazione.

STORIE ANIMATE (dalle 15:00 alle 17:30)

giochi e letture per bambini, storie animate nel Parco Archeologico a cura del Gruppo Lettrici

CARI ATTREZZI AGRICOLI (dalle 16:00)

Esposizione di oggetti del mondo contadino, all’interno della Sala del Pellegrino, a cura di Enzo Fumagalli sulla storia e gli usi nel mondo rurale nella Brianza del novecento

COLTIVAZIONE DEL MAIS (dalle 16:00)

Mostra fotografica a cura di Giorgio Pennati presso l’Associazione Storico Culturale Sant’Agostino all’interno della Cittadella.

IL CIELO (dalle 18:00)

Alla scoperta delle Stelle – con proiezioni a cura del prof. Renato Peruffo, all’interno della Sala Consiliare Comunale.

RECITAL (alle 20:00)

Spettacolo di teatro canzone di Luca Maciacchini, attore e cantautore varesotto, nel Parco della Cittadella.

PEREGRINUS (dalle 20:45)

Proiezione docufilm presso la Sala Consiliare Comunale scritto e diretto da Davide Colavini, ambientato tra Cassago e Pavia, dedicato al Cammino di Sant’Agostino, una produzione Piccolo Teatro Pratico – MC2 – Radio Number One.

Durante la serata SERVIZIO DI RISTORAZIONE presso l’Associazione Storico Culturale Sant’Agostino per i pellegrini a cura della Pro Loco Cassago