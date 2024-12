Una grande serata di musica e solidarietà: si è svolta ieri, sabato 30 novembre 2024, la 17^ edizione del festival canoro "Musica per il maestro", organizzato dall'associazione Agorà di Valgreghentino, con il patrocinio del Comune di Valgreghentino e del Comune di Airuno, dove il festival è andato in scena, per la precisione al Teatro Smeraldo.

"Musica per il maestro": ieri sera è andata in scena la 17^ edizione del festival canoro

Un'altra memorabile edizione, con un altissimo livello di performance musicali valutate dalla Giuria di esperti composta da Luca Rigamonti (presidente), Dario Bonaiti, Marco Sala, Matteo Anghilieri, Stefania Giordano, Caterina Magni, Alice Montanelli, Francesca Arrigoni.

La serata, condotta da Luca Zerlia (in arte Luca Cestino), è stata aperta dall’emozionante omaggio musicale offerto dal Corpo Musicale G.Verdi di Airuno per ricordare l’amico Battista Perego. Sul palco, oltre alle rappresentanti di GECA ONLUS, anche i Volontari del Soccorso di Calolziocorte ai quali verrà donato un contributo raccolto in occasione della manifestazione.

I cantanti premiati

Il premio "Gradimento del pubblico" è stato vinto da Davide Corti; il premio "Categoria autori" da Susanna Biollo. Il 17° trofeo "Musica per il maestro" ha visto sul podio Giada De Filippo (1^ classificata), Chiara Riggio (2^ classificata) e Martina Nesci (3^ classificata).

Mario Stojanovic

Alcune foto del festival canoro: