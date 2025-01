Maltempo: ad Abbadia i Re Magi non arrivano dal Lago. Annullato il corteo a Galbiate. Niente Befana a Lecco

Cambio di programma ad Abbadia dove ogni anno, nel giorno dell'Epifania giungono i Re Magi. La tradizione vuole che Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, con i loro doni per Gesù Bambino, sbarchino in paese dopo aver solcato il lago a bordo della tipica imbarcazione Lucia. Oggi però, lunedì 6 gennaio 2025, il maltempo non rende possibile questo suggestivo rito.

Maltempo: ad Abbadia i Re Magi non arrivano dal Lago

Il Comune di Abbadia ha infatti reso noto che "a causa delle avverse condizioni climatiche l'arrivo dei Re Magi ad Abbadia Lariana, previsto nel pomeriggio di oggi dopo la benedizione dei bambini in chiesa (alle 14.30), non potrà avvenire dal lago a bordo della Lucia come da tradizione".

Gaspare, Melchiorre e Baldassarre arriveranno direttamente nella chiesa del San Lorenzo.

Niente Befana a Lecco

Niente Befana a Lecco: " Con enorme dispiacere dobbiamo comunicare che il lunghissimo programma della "Befana" di oggi è stato annullato causa maltempo!2 hanno fatto sapere da Ltm Lecchese Turismo Manifestazioni

Annullato il corteo a Galbiate

Il meteo non favorevole ha costretto anche gli organizzatori del corteo storico di Galbiate ad annullare l'evento previsto per questo pomeriggio. In chiesa ci sarà la preghiera a Gesù Bambino

alle 15.

Annullato causa maltempo anche il Corteo dei magi per le vie di Calolziocorte. La tradizionale manifestazione - curata dall'Unità pastorale di Calolzio, Foppenico e Sala insieme alla Pro loco di Calolziocorte, con la presidente Simona Bonacina, e dall'assessorato agli Eventi e Associazioni nella figura di Cristina Valsecchi - si terrà comunque nella chiesa Arcipresbiterale di San Martino Vescovo alle 15.