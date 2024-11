Diffondere e approfondire la cultura del design, dando voce ai protagonisti di un sistema che ha una parte importante delle sue radici nel territorio lombardo. E’ questo l’obiettivo di Lombardia=Design, una serie di incontri promossi da ADI Lombardia.

Lombardia=Design: incontro a Lecco

Dopo il grande successo del primo talk, che si è svolto presso il Centro di Formazione Professionale Terragni di Meda puntando i riflettori sulle opportunità, problematiche e necessità del comparto arredo in ambito di formazione degli operatori e delle nuove figure della manifattura, il 2 dicembre 2024 a Lecco si terrà il secondo evento dal titolo “Il Design dell'immateriale”.

Al centro del dibattito l’esplorazione dei processi di progettazione degli artefatti fisici e digitali: un tema cardine del design contemporaneo.

L’impatto della tecnologia cresce enormemente, nella vita quotidiana e negli oggetti di uso comune. Il design, in quanto pratica della progettazione, non può prescindere da questo aspetto per continuare a migliorare la vita delle persone, innovando responsabilmente, restando al passo con i tempi.

Il talk “Il Design dell’immateriale” si pone l’obiettivo di far dialogare la comunità lecchese, i designers, i managers e l’università sul tema del design degli artefatti fisici e digitali, abilitatori di nuove modalità di relazione tra le persone e i dispositivi tecnologici ma anche veicolo di erogazione di servizi utili: da quelli sanitari e di assistenza a quelli per la casa e per il territorio.

Coerentemente con questa finalità, l’appuntamento del 2 dicembre è patrocinato dalla Scuola del Design del Politecnico di Milano e supportato da Acinque, multiutility dedicata al territorio lombardo e ai suoi abitanti.

Dopo l’evento del prossimo mese, la rassegna Lombardia=Design, che ha il patrocinio della Regione Lombardia, toccherà diverse località della regione anche nel 2025 come le provincie di Varese, Bergamo e Brescia, rivolgendosi a un pubblico allargato, non solo di addetti ai lavori.

Perché́ creare valore è la missione delle aziende e il design è una leva strategica per il raggiungimento di questo obiettivo. Come sostiene da tempo il Presidente di ADI Lombardia, Cinzia Pagni, il Sistema Design lombardo è una realtà unica al mondo dove tutto è possibile perché vanta di antiche tradizioni manifatturiere e artigianali integrate da scuole e università di eccellenza. Radici profonde e sguardo rivolto al futuro: ecco la peculiarità del comparto del design della nostra regione, una forza da nutrire e diffondere.

"Abbiamo voluto dedicare particolare attenzione", spiega Cinzia Pagni, Delegata territoriale di ADI Lombardia, "a un tessuto imprenditoriale e una filiera di rilevante importanza non solo per la Lombardia, ma per l’intero paese”.

Ogni appuntamento sarà un luogo di incontro per favorire la relazione fra istituzioni, professionisti e addetti ai lavori, curiosi, nuove generazioni: “Il design è espressione di un mondo sistemico” prosegue Pagni "che richiede figure professionali consapevoli che il Made in Italy è sempre di più un mix tra tecnologia e artigianato, comunicazione e servizi."

Seguendo un percorso preciso, ogni talk del progetto Lombardia=Design approfondirà quindi alcuni fra i molti aspetti e mondi con cui la filiera del settore design si confronta e lavora quotidianamente: dall’artigianato alla manifattura, dalla sostenibilità al digitale, dai materiali innovativi alla formazione e promozione dei talenti.

Questo il programma del secondo incontro di lunedì 2 dicembre alle ore 17 che si terrà a Lecco presso l’Aula Magna del Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco di Via Gaetano Previati 1/c

Talk: “Il Design dell'immateriale”

Il Design degli artefatti fisici e digitali come strumento chiave per migliorare la vita delle persone, progettando esperienze accessibili, usabili e coinvolgenti.

Saluti istituzionali di

Manuela Grecchi - Prorettrice Politecnico di Lecco

Luciano Galimberti – Presidente ADI Associazione per il Disegno Industriale

Cinzia Pagni – Presidente ADI Lombardia

Vico Valassi - Presidente Univerlecco

Moderatore Pierangelo Marucco – ADI Lombardia

1° sessione

Mauro Gattinoni - Sindaco di Lecco

Davide Spallazzo - Coordinatore corso Interaction Design polo di Lecco - Politecnico di Milano

Annalisa Caravia - Engagement Design Manager - Tangity part of NTT Data

Selene Musitelli - Lead Digital Product Designer - Design Group Italia

Mathyas Giudici - Leximore (ex Moovy)

2° sessione

Marco Canzi - Vicepresidente Acinque

Vittorio Addis - Consiglio Nazionale Ingegneri

Marco Sacco – CNR STIMA e Cluster Manager della Fondazione Cluster TAV Tecnologie per gli Ambienti di Vita

Francesco Zurlo - Preside Scuola del Design - Politecnico di Milano