La nuova corsa alla Luna, in cui l’Italia è in prima linea, non è solo una sfida scientifica ma anche una competizione geopolitica ed economica che ridisegnerà il futuro. Questo il tema della nuova serata di approfondimento promossa dall'Associazione La Semina di Merate.

La data da segnare sul calendario è quella di giovedì 5 dicembre alle 20.45 e la conferenza sarà trasmessa sui canali Youtube - Facebook dell'associazione.

La corsa alla Luna: serata con La Semina

"Esploreremo i progetti ambiziosi per stabilire una permanenza umana stabile nel nostro satellite, dalle future basi spaziali al turismo spaziale, dalle miniere lunari alle telecomunicazioni sul nostro satellite. La Luna anche come terreno di confronto fra le grandi potenze terrestri, civili e militari" spiegano gli organizzatori.

Relatore dell'evento sarà Leopoldo Benacchio, Ordinario dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e insegna all’Università di Padova. È autore di vari libri per il pubblico e la scuola di astrofisica e scienza, tradotti in molte lingue, uno anche in scrittura Braille. Ha ricevuto premi internazionali per la sua attività di comunicazione scientifica. Collabora da anni con Il Sole 24 Ore.