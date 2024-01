Intelligenza Artificiale e Chatgpt? A Osnago "Uomini che amano i Chatbot"

Gianluigi Bonanomi e Canzio Dusi saranno i protragonisti della serata intitolata "Uomini che amano i Chatbot2 on programma il 19 gennaio 2024 alle 21 al Cpo di Osnago.

Uomini che amano i Chatbot il 19 a Osnago

I due sono glautori dell'omonimo libro che smentisce chi, con le nuove tecnologie dell’IA tra metaverso e GPT, considera i monumenti culturali della nostra tradizione in un passato lontano e irrilevanti per il futuro che sarà sempre “umano, troppo umano”.

Anzi, Gianluigi Bonanomi e Canzio Dusi dimostrano che non c’è una domanda nuova che le tecnologie digitali sollevano: spaziate nel libro e le troverete tutte, dalla coscienza e la libertà fino alla creatività e l’immortalità, passando per democrazia, mondo del lavoro ecc.

Pur concentrandosi sulla cultura letteraria, cinematografica e anche musicale dell’ultimo secolo e mezzo – con qualche riferimento anche a secoli molto lontani –, questo libro è la prova che disponiamo senz’altro degli strumenti giusti per affrontare tale sfida e trasformarla in un «nuovo Rinascimento», come a un certo punto i due autori affermano.

Allo stesso momento, essi non sottovalutano affatto l’impatto delle nuove tecnologie sulla nostra realtà sociale e quindi sulla tenuta della nostra società di fronte a questa innovazione tecnologica che come tutte quelle precedenti «non è mai neutrale».

Una serata, quella del 19, durante la quale i concetti base dell’Intelligenza Artificiale verranno presentati in modo semplice, senza necessità di competenze tecniche specifiche, senza entusiasmi né pregiudiziali rifiuti, per aumentare la consapevolezza di come funziona e come si usa.