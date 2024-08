In falesia con le Guide alpine: tanti appuntamenti gratis anche per i bambini

Otto giornate di arrampicata, tre delle in provincia di Lecco per salutare “la lunga estate con le Guide alpine della Lombardia”. Si rinnova quest’anno l’appuntamento amatissimo con gli incontri gratuiti in falesia, pensati soprattutto per far conoscere ai neofiti questa attività. Gli eventi sono in programma dal 14 settembre al 6 ottobre 2024, distribuiti in diverse province lombarde.

In falesia con le Guide alpine

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promozionali organizzate dal Collegio Guide alpine Lombardia e Regione Lombardia: incontri tutti gratuiti e aperti ad adulti e ragazzi, per avvicinare principianti e già appassionati alla montagna e alle nostre professioni e promuovere la fruizione consapevole degli spazi naturali.

Guide alpine e Aspiranti guide spiegheranno ai partecipanti la tecnica di arrampicata, ovvero schemi motori, fondamentali dell’arrampicata e progressioni, e le tecniche di sicurezza, come l’uso corretto del materiale, nodi e tecniche di assicurazione. I materiali necessari alla pratica saranno forniti dalle Guide a chi ne fosse sprovvisto.

Il programma completo

Le 8 giornate si svolgeranno in diverse province lombarde e si terranno nei weekend da settembre a ottobre. Saranno 2 in provincia di Bergamo, 3 in provincia di Lecco, 1 in provincia di Sondrio, 1 in provincia di Brescia, e 1 in provincia di Varese. Ecco il programma completo

14 Settembre: Cividate Camuno (BS)

15 Settembre: Galbiate (LC)

21 Settembre: Lantana (BG)

21 Settembre: Campo dei Fiori (VA)

22 Settembre: Galbiate (LC)

28 Settembre: Introbio (LC)

5 Ottobre: Sassella (SO)

6 Ottobre: Casazza (BG)

Chi può partecipare e come iscriversi

Alle giornate di arrampicata possono partecipare anche i minori, dai 10 anni in su: i ragazzi tra i 10 e i 16 anni devono venire accompagnati da un genitore o da un tutore che ne fa le veci.

Le giornate sono completamente gratuite, le iscrizioni si effettuano direttamente sul sito del Collegio dove si trovano anche tutte le informazioni.

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti o comunque il giovedì precedente il giorno dell’escursione. Vista l’elevata richiesta che ogni anno caratterizza queste iniziative e visto che necessariamente ciascun evento è aperto a un numero limitato di partecipanti, chi si iscrive è tenuto a presentarsi o a darne disdetta con il maggior anticipo possibile, per permettere ad altre persone di iscriversi e la migliore organizzazione possibile da parte dei tanti professionisti impegnati nell’iniziativa.

Tutti i partecipanti, quest’anno potranno ritirare alla partenza di ogni escursione un accessorio in omaggio di Regione Lombardia.

web: https://guidealpine.lombardia. it/