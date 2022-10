Halloween: ecco gli eventi da brivido a Lecco e non solo. Segnalateci tutte le feste!

Halloween si avvicina e i bambini sono pronti a rabbrividire ascoltando storie paurose e a fare scorpacciate di caramelle. Sì ma dove? Sono davvero tante le proposte a Lecco e non solo: eccone alcune davvero interessanti, ma se ne avete altre da segnalarci fatelo mandandoci una mail all'indirizzo redazione@primalecco.it o con un messaggio WhatsApp al numero 350 137 4198.

Tre super feste da non perdere a Dervio

Halloween al castello

Merenda di Halloween a Varenna

Halloween al Museo a Palazzo delle Paure

In occasione della festa di Halloween, il Sistema Museale Urbano Lecchese propone "Halloween al museo!", un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie, in programma domenica 30 ottobre alle 16.30 alla Galleria d'Arte Contemporanea di Palazzo delle Paure. Per l'occasione, è stata ideata un'esperienza di visita guidata insolita, per festeggiare Halloween scoprendo le collezioni artistiche della Galleria d'Arte attraverso scherzi, sorprese e giochi. Il pomeriggio inizierà con un visita al buio alle sale della Galleria, per cui si consiglia di portare una torcia, alla ricerca di mostri e altre creature paurose, e terminerà con una sorpresa finale per tutti i partecipanti: trucchi, maschere da colorare e tatuaggi a tema.

Per maggiori informazioni e per partecipare all'iniziativa, gratuita e rivolta ai bambini di età consigliata dai 4 agli 7 anni, è necessario prenotare allo 0341.481102 o all'indirizzo educazione.musei@comune.lecco.it.

Letture da brivido in biblioteca a Lecco

LaBiblioteca Civica Uberto Pozzoli Lecco propone due pomeriggi di letture e laboratori creativi da brivido! Bimbi indossate il vostro costume più pauroso e presentatevi in Sala Ragazzi: sabato 29 ottobre dalle 16 bambini 3-5 anni e lunedì 31 dalle 16.30 bambini 6-10 anni. E' necessario prenotare perchè i posti sono limitati telefonando allo 0341 481125 o scrivendo una mail a ragazzi.biblioteca@comune.lecco.it.

Halloween in musica per bambini (e mostri) a Lecco e Merate

Il 30 e il 31 ottobre presso il Teatro il Cenacolo Francescano di Lecco e l’Auditorium Giusi Spezzaferri di Merate, va in scena “Chi vuole entrare in una storia di paura?”, il concerto di Halloween della Banda Sociale Meratese con Marcello Corti, uno pensato per raccontare ed emozionare bambine e bambini con il suono degli strumenti a fiato. “Chi vuole entrare in una storia di Paura?” è uno spettacolo per bambini e ragazzi da 4 a 11 anni prodotto ed eseguito dalla Banda Sociale Meratese. Le note degli strumenti musicali raccontano la storia di PIccolo Mostro, un coraggioso esserino viola che decide di incamminarsi lungo un sentiero in un bosco. Ma all’improvviso davanti a lui compare una casa con vetri rotti, persiane staccate, una strana luce rossa all’interno e tanti ma tanti rumori inquietanti. Ce la farà ad esplorare tutte le stanze di questo luogo stregato? Marcello Corti, direttore e ideatore dello spettacolo, tra un colpo di scena, un inseguimento e tanta azione, racconterà la storia di Piccolo Mostro conducendo il pubblico tra le note. Sarà alla guida di un’orchestra molto particolare: il palco sarà infatti pieno non di musicisti, ma di fantasmi, streghe, maghi, mummie e personaggi misteriosi.

Saranno più spaventosi gli orchestrali o il pubblico? Marcello Corti: “Il Concerto di Halloween era uno degli eventi più apprezzati della Banda Sociale Meratese: una ricorrenza che si è interrotta più di dieci anni fa ma che i musicisti e il pubblico ancora ricordano con divertimento. Abbiamo voluto non solo riproporre un evento con un programma musicale spaventoso, ma anche trasformarlo in uno spettacolo per bambini che parli di emozioni, coraggio, amicizia e, naturalmente, di paura. Ma non c’è da preoccuparsi: in sala si sentiranno più risate che grida!” “Chi vuole entrare in una storia di paura?” è a Lecco presso il Teatro Il Cenacolo Francescano Domenica 30 Ottobre alle ore 15:30 all’interno della rassegna Piccoli e Grandi Insieme. I biglietti sono acquistabili su www.teatrocenacolofrancescano.it. A conclusione saranno distribuiti ai bambini (ma solo a quelli travestiti) caramelle e dolciumi offerti da ICAM. Lunedì 31 Ottobre alle ore 21:00 la Banda Sociale Meratese sarà invece a Merate presso l’Auditorium Giusi Spezzaferri di Piazza degli Eroi, all’interno del Comune di Merate. L’ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione su www.bandamerate.com.

Tutti a Galbiate alla scoperta dei mostri verdi

WWF Lecco, in collaborazione con Parco Regionale Monte Barro e CFA (Centro Flora Autoctona), ha pensato di proporre per venerdì 28/10 dalle ore 20.45, presso la sala CFA di Villa Bertarelli a Galbiate, una serata dal titolo “Mostri verdi”, alla scoperta di piante carnivore, velenose, aliene… mostruose!

La serata è aperta a tutti, ad ingresso libero. Info e prenotazioni, gradite, con un messaggio sulla chat WhatsApp di WWF Lecco allo 0341 1716138.

A Olginate Halloween in corte horror night party

Dolcetto o scherzetto Oggiono edition

DOLCETTO O SCHERZETTO 🎃

La notte più dolce ed amata da bambini passa anche da Oggiono 👻

Ecco alcune informazioni utili:

🔸 QUANDO?

La sera de 31 ottobre 2022.

Inizio: ore 20:30

Fine: quando sono finite le caramelle 🍬

🔸 DOVE?

L’evento inizierà in due punti:

- Parcheggio del Millepiedi (Via per Dolzago, 6, Oggiono);

- Parcheggio dell’ASL (Via Vittorio Bachelet, 9, Oggiono).

Terminerà poi in Villa Sironi (Via Giuseppe Parini, 76, Oggiono), per un momento di gioco e festeggiamenti

🔸 È NECESSARIA PRENOTAZIONE?

No! Tutti liberi di aggregarsi ed andarsene in qualsiasi momento.

🔸 QUANTO COSTA?

Niente, è GRATIS!

🔸 I BAMBINI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI?

Assolutamente sì. Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto.

🔹 POSSO DARE UNA MANO?

Certo 🫶🏼 se sei disponibile a dare una mano per l’organizzazione dell’evento scrivi a Matilde ( 334 133 2701 )

🔹 DOVE TROVO MAGGIORI INFORMAZIONI?

Per maggiori info visita le nostre pagine social:

- INSTAGRAM: @ogvn_lc

- FACEBOOK: OGVN

A Dolzago paura al Parco degli alpini